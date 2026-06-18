Vaguada generará lluvias con actividad eléctrica este jueves en Honduras

Tegucigalpa

Las condiciones meteorológicas para este jueves 18 de junio de 2026 mantendrán bajo un ambiente lluvioso a gran parte del territorio hondureño, de acuerdo con el reporte de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).

El informe oficial compartido en redes sociales informa que la interacción de una vaguada en altura con la brisa proveniente del océano Pacífico será la causante de activar las precipitaciones. Este fenómeno generará lluvias y chubascos de intensidad débil a moderada y de carácter disperso, los cuales vendrán acompañados de actividad eléctrica en las regiones del oriente, occidente, áreas del centro, sur y norte del país, manifestándose principalmente durante la tarde y la noche.

En cuanto al estado de las costas, los parámetros marítimos se muestran estables y dentro de los rangos normales, registrándose un oleaje de 2 a 4 pies de altura tanto en el litoral caribeño como en el golfo de Fonseca, lo que representa condiciones aptas para la navegación artesanal.

Por otra parte, el día estará marcado astronómicamente por la fase de Luna Nueva, con la salida del sol registrada a las 05:21 a.m. y su puesta programada para las 06:19 p.m.

Ante la persistencia de estas lluvias vespertinas y nocturnas, el ente estatal insta a los ciudadanos que habitan en zonas vulnerables o de alto riesgo a vigilar constantemente los niveles de ríos y quebradas, así como las laderas propensas a deslizamientos de tierra, y que ante cualquier eventualidad adversa se recurra al 911 para recibir asistencia.