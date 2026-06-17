Ellos son los nuevos rostros interinos del CNE, TJE y Política Limpia

Tegucigalpa, Honduras

Mediante moción nominativa presentada por el diputado Antonio César Rivera Callejas, el pleno legislativo dio luz verde al nombramiento de Arístides Mejía Carranza como magistrado propietario interino del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Juan Pablo Hernández como comisionado propietario de la Unidad de Política Limpia, así como Aixa Zelaya Gómez y Eduardo Enrique Fuentes Cálix como consejeros propietarios interinos del CNE.

El Congreso Nacional aprobó este martes la incorporación de nuevos funcionarios interinos que asumirán cargos clave dentro del sistema electoral hondureño, tras una serie de movimientos y vacantes en instituciones como el Consejo Nacional Electoral (CNE), el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y la Unidad de Política Limpia.

Arístides Mejía Carranza fue juramentado por la vicepresidenta del Congreso Nacional, Johanna Bermúdez, luego de recibir el respaldo de 93 votos. Mejía ocupará el cargo que dejó vacante la fallecida magistrada Miriam Suyapa Barahona.

Mejía es una figura conocida en la política hondureña. En 2009 se desempeñó como Vicepresidente Comisionado durante la administración de Manuel Zelaya, cargo creado tras la renuncia del entonces vicepresidente Elvin Santos.

Por su parte, Eduardo Enrique Fuentes Cálix llega al CNE con una sólida formación académica pese a su juventud. Cuenta con una maestría en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente cursa estudios doctorales. Su hoja de vida también incluye experiencia dentro de la Unidad de Política Limpia y como docente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah).

Mientras tanto, Aixa Gabriela Zelaya Gómez asume como nueva consejera interina del CNE con una trayectoria marcada por el derecho, la administración pública y la política.

Zelaya es abogada y notaria, graduada de la Universidad José Cecilio del Valle, con una maestría en Derecho Penal por la Universidad de Talca, Chile. Además, realizó estudios en Administración de Empresas en Unitec.

Su experiencia incluye haber sido directora nacional del Registro Nacional de las Personas (RNP), directora legal y asesora jurídica en la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), así como representante del Estado de Honduras ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En el ámbito político, ha mantenido participación activa dentro del Partido Liberal, donde ocupó cargos de dirección y también participó en procesos electorales como candidata a Designada Presidencial.

Con estos nombramientos, el Congreso busca mantener la operatividad de los organismos electorales y de control, en un momento clave para la institucionalidad democrática del país.