Congreso Nacional anuncia inversión en Cortés de 23 mil millones de lempiras

A esa cantidad se suman recursos externos provenientes de préstamos ya autorizados , por un monto cercano a los 600 millones de dólares, equivalentes a más de 15,000 millones de lempiras. Según el titular del Legislativo, ambos componentes permitirán alcanzar una inversión que supera los 23,000 millones de lempiras .

Tomás Zambrano explicó que el Congreso Nacional discutirá iniciativas enviadas por el Poder Ejecutivo, encabezado por el presidente Nasry Asfura , que representan más de 8,000 millones de lempiras en fondos nacionales destinados a obras de infraestructura y desarrollo para el departamento.

San Pedro Sula, Honduras. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, anunció una inversión superior a los 23,000 millones de lempiras para el departamento de Cortés durante los próximos años, mediante proyectos financiados con fondos nacionales y préstamos externos que serán abordados en una sesión legislativa histórica en San Pedro Sula.

“Viene una inversión como nunca antes vista al departamento de Cortés”, manifestó Zambrano, quien aseguró que los recursos representan un compromiso del Gobierno y del Congreso Nacional para atender las necesidades de los municipios de la zona.

El titular del Legislativo indicó que las sesiones se desarrollarán durante dos días y que más del 90% de los temas incluidos en la agenda están relacionados exclusivamente con Cortés. Añadió que existen alrededor de 40 dictámenes correspondientes al departamento que se prevé aprobar durante la jornada del miércoles.

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Zambrano sostuvo que la inversión busca responder a los reclamos de los habitantes de Cortés, quienes consideran que el departamento aporta significativamente al desarrollo económico del país, pero no ha recibido suficiente atención en obras y proyectos. “La gente trabaja, la gente aporta, económicamente contribuye al desarrollo del país y los gobiernos se han olvidado de Cortés y no lo retribuyen en obras”, expresó.

También señaló que el trabajo deberá mantenerse de manera coordinada entre el Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo, las alcaldías y diputados de las diferentes fuerzas políticas. Afirmó que el compromiso se demostrará mediante proyectos, acciones y respuestas a las necesidades de las familias del departamento.

En materia de seguridad, Zambrano aseguró que durante sus recorridos por San Pedro Sula y otros municipios escuchó las demandas de la población para que las autoridades intervengan en barrios y colonias considerados peligrosos. “Hoy la autoridad va a tener el control en esos barrios y colonias peligrosos”, afirmó. Asimismo, pidió a la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y los organismos de inteligencia e investigación actuar frontalmente contra la delincuencia, detener a los responsables y ponerlos a disposición de los tribunales.

El presidente del Congreso Nacional también solicitó a los operadores de justicia mantener tras las rejas a los delincuentes que sean procesados y condenados, en módulos de máxima seguridad. Zambrano sostuvo que la sesión legislativa y los proyectos previstos representan un cambio en la atención que recibe Cortés, con una agenda que busca impulsar tanto el desarrollo de infraestructura como la seguridad en sus 12 municipios.