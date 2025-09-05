La Policía sube a L25 millones la recompensa por Romeo Vásquez

San Pedro Sula, Honduras.
La Policía Nacional de Honduras ha elevado a 25 millones de lempiras la recompensa por información que conduce a la captura del general en condición de retiro, Romeo Vásquez Velásquez .
Este aumento se refleja en el afiche actualizado de los "10 más buscados" publicado este viernes en las plataformas sociales de la Policía Nacional. El incremento en la recompensa busca incentivar la colaboración ciudadana en la localización de Vásquez Velásquez, quien ha calificado las acusaciones en su contra como una persecución política.
El afiche actualizado resalta su imagen y la nueva cifra de la recompensa para la persona que brinda información que conlleve a su ubicación.
En marzo de 2025, el Ministerio Público emitió una orden de captura en su contra por su presunta responsabilidad en el asesinato de Isy Obed Murillo y la tentativa de homicidio de Alex Roberto Zavala, ocurridos en julio de 2009 durante las protestas contra el golpe de Estado.
Además, enfrenta cargos por lavado de activos relacionados con presuntos vínculos con el cartel de Los Cachiros. Desde entonces, se encuentra prófugo de la justicia.
La recompensa por información sobre su desfile ha aumentado progresivamente desde marzo de 2025, pasando de 500.000 lempiras a 25 millones en la actualidad. Este incremento refleja la urgencia de la Secretaría de Seguridad por capturarlo.
Inicialmente fijada en 500,000 lempiras, la cifra subió a un millón en abril y continuó subiendo a dos millones en mayo, tres millones en junio y tres millones y medio en julio. En agosto, la recompensa alcanzó los cinco millones, antes de dar un salto a 10 millones el 18 de agosto ya 15 millones el 31 del mismo mes.
El exexjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, se encuentra prófugo de la justicia tras ser incluido en la lista de los "10 más buscados" del país. Las autoridades han emitido múltiples órdenes de captura en su contra.
Mientras tanto, Romeo Vásquez, a través de sus redes sociales, ha afirmado que se entregará a la justicia solo después de que se capture al exdiputadao Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Xiomara Castro, quien apareció en un vídeo donde se mostraba reunido con miembros del cartel de "Los Cachiros".
En marzo de 2025, la Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán revocó el arresto domiciliario que se le había otorgado previamente a Vásquez Velásquez. Esta decisión fue tomada tras la recalificación de los delitos por los que se le acusaba, pasando de homicidio a asesinato y de tentativa de homicidio a tentativa de asesinato.
Como resultado, se emitieron nuevas órdenes de captura en su contra, pero el general no se presentó a la audiencia programada para el 18 de marzo, y su defensa legal intentó sin éxito una presentación voluntaria ante el juzgado.
En paralelo a las acciones judiciales, el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional ordenó el aseguramiento de más de 20 bienes vinculados a Vásquez Velásquez. Esta medida buscaba garantizar el cumplimiento de posibles responsabilidades civiles derivadas de los delitos imputados.
La Policía Nacional ha intensificado sus esfuerzos para localizar y capturar al exjefe militar, ofreciendo recompensas que han aumentado progresivamente desde marzo de 2025.
A pesar de su estatus como prófugo, Romeo Vásquez Velásquez ha mantenido una presencia activa en redes sociales, específicamente TikTok y Facebook, donde recién promovió la iniciativa para realizar donaciones, mencionando que los fondos serían destinados a lo que él denomina su "causa patriótica".
Compartió su cuenta de PayPal y el enlace correspondiente en su cuenta de Facebook, donde invitó a sus seguidores a contribuir económicamente. En su mensaje, expresó: "Apoya la causa patriótica de Romeo Vásquez. Defiende a tu patria con el corazón".