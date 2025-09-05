La Policía sube a L25 millones la recompensa por Romeo Vásquez

La Policía Nacional de Honduras ha elevado a 25 millones de lempiras la recompensa por información que conduce a la captura del general en condición de retiro, Romeo Vásquez Velásquez .

Este aumento se refleja en el afiche actualizado de los "10 más buscados" publicado este viernes en las plataformas sociales de la Policía Nacional. El incremento en la recompensa busca incentivar la colaboración ciudadana en la localización de Vásquez Velásquez, quien ha calificado las acusaciones en su contra como una persecución política.

El afiche actualizado resalta su imagen y la nueva cifra de la recompensa para la persona que brinda información que conlleve a su ubicación.

En marzo de 2025, el Ministerio Público emitió una orden de captura en su contra por su presunta responsabilidad en el asesinato de Isy Obed Murillo y la tentativa de homicidio de Alex Roberto Zavala, ocurridos en julio de 2009 durante las protestas contra el golpe de Estado.

Además, enfrenta cargos por lavado de activos relacionados con presuntos vínculos con el cartel de Los Cachiros. Desde entonces, se encuentra prófugo de la justicia.

La recompensa por información sobre su desfile ha aumentado progresivamente desde marzo de 2025, pasando de 500.000 lempiras a 25 millones en la actualidad. Este incremento refleja la urgencia de la Secretaría de Seguridad por capturarlo.

Inicialmente fijada en 500,000 lempiras, la cifra subió a un millón en abril y continuó subiendo a dos millones en mayo, tres millones en junio y tres millones y medio en julio. En agosto, la recompensa alcanzó los cinco millones, antes de dar un salto a 10 millones el 18 de agosto ya 15 millones el 31 del mismo mes.