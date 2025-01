Caso Romero Vásquez: El MP expone que tienen 14 pruebas; la Defensa argumenta que no tienen el arma

Expertos en balística y forenses consultados por LA PRENSA Premium señalan que, si en el cuerpo de la víctima no se encontraron restos de la bala, no podrían ser comparados con ningún arma de fuego.

Vásquez Velásquez viste completamente de negro: jeans cómodos, camiseta sencilla y tenis del mismo tono. Lleva gafas para lectura y en su muñeca izquierda un reloj, quizás para no perder la noción del tiempo, pues acaba de llegar y no se sabe cuánto tiempo estará ahí. Al general en condición de retiro se le ha asignado una celda con una cama unipersonal de hierro y un colchón delgado, vestida con sábanas blancas y una almohada. El espacio está dividido por una estructura de metal, hay una ventana con sábanas también blancas que apenas se mueven por el aire que sale desde un ventilador que le prestaron para sofocar un poco el calor. La celda de Vásquez Velásquez es reducida. El piso, de color gris con granito blanco, contrasta con la puerta de madera. Todo luce impecablemente limpio: las paredes blancas, el techo también del mismo tono.

“Está bien, ya se instaló, las condiciones son las dignas, está en el módulo de mínima seguridad con permanente vigilancia para garantizar que esté protegido, es responsabilidad de nosotros y se está realizando todo en base a la ley y respeto”, explicó Muñoz a este medio. Comentó que se le asignó una habitación individual, en la cual no comparte espacio con nadie. “Él está bien, al igual que las otras dos personas que entraron, aquí no se trata de exponer a nadie, solo debemos aplicar lo que nos corresponde, y así lo haremos”.

Tegucigalpa. Los padres de Isy Obed Murillo Mencías aseguraron, en conferencia de prensa, que no sienten sed de venganza contra el general Romeo Orlando Vásquez Velásquez, quien fue capturado la mañana del domingo junto a los exaltos militares Venancio Cervantes Suazo y Carlos Roberto Puerto. José Murillo, padre de Isy Obed, dijo que a pesar de lo que ha atravesado, no alberga odio en su corazón hacia quienes le arrebataron la vida a su hijo.

“Hoy le digo a Honduras y al mundo entero que, como pastor, no tengo odio contra Romeo Vásquez Velásquez, no tengo rencor. No hay en mi corazón sed de venganza”, manifestó. Mientras tanto, Silvia Mencías, madre de Murillo Mencías, expresó: “Aunque ahorita (Romeo Vásquez) esté diciendo que no es culpable de lo que pasó, claro que sí tiene culpa, porque él era el que comandaba, y yo sí digo que es culpable, y si lo han requerido es porque ha habido pruebas”.Silvia Mencías agregó que han pasado 15 años sufriendo y pidiendo justicia, apoyada por las mujeres del Cofadeh.

“No podemos aceptar que quede en la impunidad”, afirmó.“Sé que de la justicia nadie se puede escapar, y que la mentira llega hasta donde está la verdad, y ahora se tienen que hacer cargo de lo que hicieron”, apuntó la madre, mientras sostenía una pancarta con la fotografía de su hijo, quien tenía solo 19 años cuando perdió la vida.