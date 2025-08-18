Sube a 20 millones de lempiras recompensa por Romeo Vásquez

Tegucigalpa.

La Policía Nacional anunció este lunes que la recompensa por información que lleve a la captura de Romeo Vásquez Velásquez subió a 20 millones de lempiras.

La medida convierte el caso en el de mayor peso dentro de la lista de prófugos de la justicia hondureña, ya que nunca antes se había ofrecido una cifra tan elevada por información que permita dar con el paradero de un acusado.