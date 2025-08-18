  1. Inicio
Sube a 20 millones de lempiras recompensa por Romeo Vásquez

El exgeneral en condición de retiro es el principal prófugo de la justicia en las listas de la Secretaría de Seguridad

El exgeneral hondureño Romeo Vásquez Velásquez.

Fotografía: LA PRENSA
Tegucigalpa.

La Policía Nacional anunció este lunes que la recompensa por información que lleve a la captura de Romeo Vásquez Velásquez subió a 20 millones de lempiras.

La medida convierte el caso en el de mayor peso dentro de la lista de prófugos de la justicia hondureña, ya que nunca antes se había ofrecido una cifra tan elevada por información que permita dar con el paradero de un acusado.

Desde marzo de este año, la cantidad destinada a la búsqueda de Vásquez ha ido aumentando de manera constante: comenzó en 500,000 lempiras y, en sucesivas revisiones, se elevó a 1, 2, 3, 3.5, 5, 10 y 15 millones, hasta alcanzar ahora el monto récord.

El exjefe militar enfrenta acusaciones por el asesinato de Isy Obed Murillo y la tentativa de homicidio contra Alex Roberto Zavala, ocurridos durante las manifestaciones posteriores al golpe de Estado de 2009.

En paralelo a este anuncio, la Policía actualizó el listado de los diez más buscados del país como parte de su estrategia contra el crimen organizado y otros delitos de alto impacto.

