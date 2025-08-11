Es apócrifo que Romeo Vásquez formó alianza con Nayib Bukele

San Pedro Sula, Honduras

En redes sociales circula una publicación que afirma que el exjefe de las Fuerzas Armadas de Honduras y general en condición en retiro, Romeo Vásquez Velásquez, se unió con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Sin embargo, esta información es falsa. El equipo legal de Vásquez confirmó a LA PRENSA Verifica que no existe ningún vínculo de su defendido con el mandatario salvadoreño. “Presidente de el salvador se hune a Romeo Vasquez”, dice literalmente una publicación de TikTok, compartida decenas de veces desde el 10 de agosto de 2025.

Romeo Vásquez se encuentra prófugo de la justicia tras ser acusado de homicidio y lesiones graves por la muerte de Isy Obed Murillo durante las manifestaciones contra el golpe de Estado de 2009. La Policía Nacional ofrece una recompensa de 15 millones de lempiras por información de su paradero. Nayib Bukele es el actual presidente de El Salvador. Actualmente, lidera el partido Nuevas Ideas en busca de su segunda reelección.

Falsa unión

Una búsqueda en Google con las palabras clave “Nayib Bukele + unión + política + Romeo Vásquez”, no arrojó resultados en medios de comunicación o fuentes confiables que respalden la afirmación. Asimismo, una revisión en el sitio web oficial de la Presidencia de El Salvador tampoco mostró información relacionada con la supuesta unión. Además, se revisaron las redes sociales oficiales de Nayib Bukele ( Facebook , Instagram , X ) y el general en condición de retiro ( Facebook , Instagram , X ) y no existe ninguna publicación que mencione una alianza entre ambos políticos En todo caso, LA PRENSA Verifica contactó al equipo legal de Romeo Vásquez, que confirmó que la publicación viral en redes sociales es falsa. En conclusión, es falso que el presidente de El Salvador Nayib Bukele, haya unido con el exjefe de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez.