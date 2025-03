Rixi anuncia fecha en que dejará de ser ministra de Defensa

San Pedro Sula

“Con la Constitución delante de mí, con la ley delante de mí, respetando íntegramente cada una de las disposiciones en el momento en el que cambien las normas en ese momento nuestra conducta cambia, la Constitución manda seis meses antes la elección general tendrá lugar el domingo 30 de noviembre, mi renuncia debe de estar presentada la última semana del mes de mayo”, dijo Moncada a los medios que la asediaron.

No duda que las Fuerzas Armadas (FFAA) harán una gran labor en las elecciones generales. “En los procesos electorales se da de todo y hay que saber administrar todas las dificultades desde la operativa hasta las intencionales, hasta las que responden a intereses de querer destruir un proceso, pero creo que las Fuerzas Armadas han crecido mucho, han recapacitado en su actual, y no me cabe duda que así como han cumplido su papel constitucional en los procesos electorales anteriores lo harán el domingo 30 de noviembre”, señaló.