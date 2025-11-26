Cuatro magistrados firman para que se admita suspensión del estado de excepción

Tegucigalpa, Honduras

Wagner Vallecillo, magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, firmó este miércoles 26 de noviembre el documento para que se admita la suspensión del estado de excepción durante las elecciones generales. “Admítase el recurso de amparo interpuesto por el abogado Gustavo Rafael Solórzano Díaz a favor de sí mismo y de la población en general, en contra del Decreto Ejecutivo (...) mediante el cual se decreta la prórroga de un estado de excepción”, señala el documento firmado por el magistrado.

El escrito ya fue firmado por cuatro de los cinco magistrados de la Sala Constitucional: Luis Fernando Padilla, Isbela Bustillo Hernández, Francisca Villela Zavala y, ahora, Wagner Vallecillo. Aún está pendiente la firma de Sonia Marlina Dubón, integrante del partido Libertad y Refundación (Libre), para que el recurso pueda ser admitido. La solicitud de suspensión fue presentada por Gustavo Solórzano, presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), el pasado lunes 24 de noviembre. De acuerdo con el CAH, el recurso fue interpuesto en defensa de los derechos constitucionales de la población, ya que la medida vulnera garantías fundamentales.