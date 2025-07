Rasel Tomé pide investigar campaña de Nasralla tras narcovideo de Villeda

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Según el congresista, la filtración de este video responde a una estrategia para desviar la atención de los problemas actuales que enfrenta el país.

“Creo que fue una estrategia y ahorita la divulgación del mismo es para opacar actos de corrupción de este gobierno, crisis política. Es lo que puedo decir por ahora. Esperemos”, argumentó.

Al ser consultado si efectivamente ocurrió la reunión, respondió: “Pues aparentemente hubo esa reunión. Pero no sé con quién. A mí no me consta que ese señor era el Cachiro. Él se presentó y yo no lo conocía”.