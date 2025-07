Mauricio Villeda sobre narcovideo: “Fue una trampa; no conocía al Cachiro"

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El congresista declaró: "Yo asistí a una reunión con un empresario que iba a ayudar económicamente, jamás pensé que era el Cachiro, tampoco lo conocía. Él se presentó en ese momento. No recibí absolutamente nada”.

Según el parlamentario liberal, la filtración de este video responde a una estrategia para desviar la atención de los problemas actuales que enfrenta el país.

“Creo que fue una estrategia y ahorita la divulgación del mismo es para opacar actos de corrupción de este gobierno, crisis política. Es lo que puedo decir por ahora. Esperemos”, señaló.

Al ser consultado si efectivamente ocurrió la reunión, respondió: “Pues aparentemente hubo esa reunión. Pero no sé con quién. A mí no me consta que ese señor era el Cachiro. Él se presentó y yo no lo conocía”.

Sobre quién lo invitó al encuentro, dijo que aún debe revisar detalles: “Tengo que entrar en detalles todavía”, puntualizó.

Asimismo, Villeda, quien fue presidenciable del Partido Liberal en 2013, confirmó que ya compareció ante el Ministerio Público: “Ya me llamó y ya fui”, aseguró, precisando que eso ocurrió hace varios meses.

Finalmente, ante la pregunta sobre si el video ha sido manipulado, respondió: “No lo sé. No lo conozco porque yo hasta ahora no lo he visto. Esperemos. Tengamos paciencia”.