Esto fue lo que dijo Nasralla sobre el video de Mauricio Villeda con el Cachiro

Tegucigalpa, Honduras

Salvador Nasralla, candidato presidencial por el Partido Liberal de Honduras, defendió este martes al diputado Mauricio Villeda, luego de que este apareciera en un video vinculado al narcotráfico, reunido presuntamente con miembros de la organización criminal los Cachiros. "No me sorprende, porque uno no se da cuenta cuando lo invitan a una reunión... a menos que uno sea parte del rollo, uno no sabe cuando lo invitan con quién se está sentando", expresó Nasralla en respuesta a una pregunta de Radio Progreso sobre el video en el que aparece Villeda con Devis Leonel Rivera Maradiaga.

El presidenciable liberal dijo que lo relevante es que "no aceptó" los 400,000 dólares que se habrían ofrecido a cambio de apoyo político, "si en caso se los ofrecieron". Nasralla afirmó que no ha visto el video. "No aparece -Mauricio Villeda- recibiendo ni hablando sobre cosas de dinero. Yo no le veo ningún pecado", añadió. Al ser cuestionado sobre la idea de que en Honduras "todos se conocen", Nasralla respondió que eso mismo pensaba de la familia Zelaya Castro, pero que nunca imaginó que fueran de la "misma loma del que está preso en Nueva York", en alusión al expresidente Juan Orlando Hernández. El video que circula en redes sociales muestra a Mauricio Villeda en una reunión con Leonel Rivera, identificado como capo del narcotráfico, quien menciona haber ofrecido 400,000 dólares para la campaña presidencial liberal, en conjunto con otro narcotraficante. La mañana de este martes Villeda reconoció haber sostenido dicha reunión, aunque aseguró que los interlocutores se presentaron como empresarios. Además, afirmó que no conocía a Los Cachiros.

Al ser consultado si efectivamente ocurrió la reunión, el diputado respondió: "Pues aparentemente hubo esa reunión. Pero no sé con quién. A mí no me consta que ese señor era el Cachiro . Él se presentó y yo no lo conocía".