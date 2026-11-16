Tegucigalpa, Honduras. El diputado del Partido Liberal, Alex Berríos, solicitó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) acelerar la emisión de su opinión sobre un proyecto de reforma que busca incorporar al Código Penal el delito de captación irregular de dinero y recursos.

La iniciativa fue presentada en agosto de 2026 ante el Congreso Nacional y posteriormente remitida al Poder Judicial para obtener el pronunciamiento correspondiente, un requisito previo para que pueda avanzar su discusión y eventual aprobación en el Legislativo.

Berríos explicó que la propuesta pretende cerrar los vacíos legales que permiten operar a estructuras dedicadas a captar dinero sin autorización, con el propósito de evitar nuevas estafas piramidales como la que involucró a Koriun Inversiones.