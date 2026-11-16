Tegucigalpa, Honduras. El diputado del Partido Liberal, Alex Berríos, solicitó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) acelerar la emisión de su opinión sobre un proyecto de reforma que busca incorporar al Código Penal el delito de captación irregular de dinero y recursos.
La iniciativa fue presentada en agosto de 2026 ante el Congreso Nacional y posteriormente remitida al Poder Judicial para obtener el pronunciamiento correspondiente, un requisito previo para que pueda avanzar su discusión y eventual aprobación en el Legislativo.
Berríos explicó que la propuesta pretende cerrar los vacíos legales que permiten operar a estructuras dedicadas a captar dinero sin autorización, con el propósito de evitar nuevas estafas piramidales como la que involucró a Koriun Inversiones.
De acuerdo con el parlamentario, el proyecto contempla penas de entre ocho y 15 años de prisión, dependiendo de las circunstancias y agravantes de cada caso. Además, establecería que ninguna persona natural o jurídica pueda recibir ahorros o fondos del público sin contar con la autorización legal correspondiente.
El diputado señaló que la incorporación de esta figura penal permitiría al Ministerio Público y a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros contar con herramientas legales para intervenir este tipo de operaciones y perseguir a sus responsables.
La propuesta busca recuperar una disposición que estaba contemplada en el antiguo Código Penal de 1983, pero que quedó fuera de la legislación vigente. Según Berríos, los recientes casos de captación irregular de dinero evidencian la necesidad de incorporarla nuevamente.
Para que el proyecto continúe su trámite legislativo, el Congreso Nacional debe recibir primero la opinión no vinculante de la Corte Suprema de Justicia. Una vez cumplido ese procedimiento, la iniciativa podrá pasar a discusión en el pleno.