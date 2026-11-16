Tegucigalpa, Honduras. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) instó al Estado de Honduras a revisar la compatibilidad de las recientes reformas en materia penal y de seguridad ciudadana con la Constitución de la República y los estándares internacionales de derechos humanos.

A través un comunicado, el organismo reconoció que la criminalidad organizada representa una amenaza para la población hondureña y señaló que combatirla es una obligación del Estado. Sin embargo, consideró que las medidas deben formar parte de una política pública integral que incluya prevención, investigación, sanción y reinserción social.

El CONADEH recordó que cualquier reforma penal debe respetar las garantías constitucionales y establecer con claridad las conductas que pueden ser sancionadas, con el propósito de evitar interpretaciones arbitrarias y garantizar la seguridad jurídica, la responsabilidad penal individual y el debido proceso.