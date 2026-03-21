Persisten brechas y discriminación contra afrohondureños

Tegucigalpa, Honduras

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) instó al Estado hondureño a adoptar medidas efectivas para eliminar los obstáculos que limitan el pleno disfrute de los derechos de las personas afrodescendientes, así como a implementar políticas orientadas a combatir la pobreza, la exclusión social y la marginación. El ente defensor expresó su preocupación por el incumplimiento de las medidas ordenadas en cuatro sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relacionadas con comunidades garífunas. Esta situación, advirtió, afecta el ejercicio pleno de los derechos humanos de las comunidades afrohondureñas y las mantiene en condiciones de discriminación racial y étnica. “La protección de los derechos humanos de las personas y comunidades afrohondureñas debe traducirse en acciones concretas que garanticen el goce efectivo de sus derechos y libertades fundamentales, en condiciones de igualdad y no discriminación”, señaló el Conadeh.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, la institución exhortó a las personas y comunidades afrohondureñas a acudir al Conadeh ante cualquier situación de discriminación racial o vulneración de sus derechos individuales o colectivos. Blanca Izaguirre, titular del Conadeh, recordó que el 26 de octubre de 1966 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) proclamó el 21 de marzo como el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Subrayó que esta práctica constituye una negación de los derechos humanos y las libertades fundamentales, además de una ofensa a la dignidad humana y un obstáculo para el desarrollo económico, social, la cooperación internacional y la paz.