Persisten brechas y discriminación contra afrohondureños

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) instó al Estado hondureño a adoptar medidas efectivas para eliminar los obstáculos que limitan el pleno disfrute de los derechos de las personas afrodescendientes, así como a implementar políticas orientadas a combatir la pobreza, la exclusión social y la marginación.
El ente defensor expresó su preocupación por el incumplimiento de las medidas ordenadas en cuatro sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relacionadas con comunidades garífunas. Esta situación, advirtió, afecta el ejercicio pleno de los derechos humanos de las comunidades afrohondureñas y las mantiene en condiciones de discriminación racial y étnica.
“La protección de los derechos humanos de las personas y comunidades afrohondureñas debe traducirse en acciones concretas que garanticen el goce efectivo de sus derechos y libertades fundamentales, en condiciones de igualdad y no discriminación”, señaló el Conadeh.
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, la institución exhortó a las personas y comunidades afrohondureñas a acudir al Conadeh ante cualquier situación de discriminación racial o vulneración de sus derechos individuales o colectivos.
Blanca Izaguirre, titular del Conadeh, recordó que el 26 de octubre de 1966 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) proclamó el 21 de marzo como el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Subrayó que esta práctica constituye una negación de los derechos humanos y las libertades fundamentales, además de una ofensa a la dignidad humana y un obstáculo para el desarrollo económico, social, la cooperación internacional y la paz.
Asimismo, indicó que el 23 de diciembre de 2013 la ONU proclamó el Decenio Internacional de los Afrodescendientes (2015-2024) bajo el lema “Afrodescendientes: reconocimiento, justicia y desarrollo”. Posteriormente, el 17 de diciembre de 2024, se aprobó un segundo decenio (2025-2034) con el objetivo de continuar promoviendo acciones en favor de esta población.
El Conadeh reconoció algunos avances del Estado hondureño, como la adopción de la Política Pública contra el Racismo y la Discriminación Racial para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños (P-PIAH) 2016-2026. No obstante, señaló que, desde su entrada en vigor, esta política “no ha mostrado avances significativos en su implementación”.
La institución también reiteró su preocupación por el incumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana en los casos de las comunidades garífunas Triunfo de la Cruz, Punta Piedra, San Juan y Cayos Cochinos y sus miembros vs. Honduras.
“La persistencia de estas situaciones refleja la existencia de condiciones estructurales que continúan afectando el pleno ejercicio de los derechos humanos de las comunidades afrohondureñas, tanto en el ámbito colectivo como individual, colocándolas en una situación de discriminación racial y étnica”, reiteró el Conadeh.
Además, recordó al Estado su obligación, conforme a la Observación General No. 34 del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, de adoptar medidas efectivas para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de las personas afrodescendientes, especialmente en áreas como educación, vivienda, empleo y salud.
Finalmente, el Conadeh insistió en que la protección de los derechos de las personas y comunidades afrohondureñas debe traducirse en acciones concretas que aseguren condiciones de igualdad y no discriminación, e invitó a denunciar cualquier vulneración ante la institución.