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Paro de transporte paraliza la zona oriental de Honduras por alza en los combustibles

La medida de presión, motivada por los insostenibles incrementos en los precios de los carburantes, mantiene bloqueados varios puntos. De momento, las autoridades gubernamentales no se han pronunciado.

  • Actualizado: 21 de septiembre de 2026 a las 09:44 -
  • Redacción La Prensa
Paro de transporte paraliza la zona oriental de Honduras por alza en los combustibles

A la medida de presión se han sumado conductores de equipo liviano. Imagen de redes sociales.

Tegucigalpa, Honduras. Transportistas de carga pesada, junto a conductores del servicio urbano e interurbano de la zona oriental de Honduras, paralizaron el tránsito este lunes mediante tomas de carreteras en puntos estratégicos, en protesta por los constantes incrementos al precio de los combustibles.

En las salidas clave de Danlí hacia Tegucigalpa, El Paraíso y el paso fronterizo de Las Manos, además del sector del valle de Jamastrán, permanecen varadas decenas de unidades de equipo pesado, camiones de carga y vehículos destinados al traslado de ganado y productos agrícolas.

A la medida de presión se han sumado conductores de equipo liviano, quienes exigen una pronta respuesta por parte de las autoridades gubernamentales debido a los insostenibles costos de operación que enfrentan día a día.

Estos son los nuevos precios de los combustibles en Honduras desde el lunes 21 de septiembre

Eduardo Amaya, transportista de carga pesada, manifestó que el aumento de precio de los combustibles ha alcanzado niveles que, según manifestó, “ya no pueden soportar” quienes dependen de este servicio para desarrollar sus actividades.

“Está muy elevado el precio del combustible; ya no aguantamos. Todo está muy caro por el combustible”, agregó Amaya.

De momento, la Policía Nacional se encuentra en la zona y mantiene conversaciones con los transportistas con el objetivo de alcanzar acuerdos que permitan restablecer la circulación. Sin embargo, las autoridades del Gobierno no se han pronunciado.

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