Paro de transporte paraliza la zona oriental de Honduras por alza en los combustibles

Tegucigalpa, Honduras. Transportistas de carga pesada, junto a conductores del servicio urbano e interurbano de la zona oriental de Honduras, paralizaron el tránsito este lunes mediante tomas de carreteras en puntos estratégicos, en protesta por los constantes incrementos al precio de los combustibles.

En las salidas clave de Danlí hacia Tegucigalpa, El Paraíso y el paso fronterizo de Las Manos, además del sector del valle de Jamastrán, permanecen varadas decenas de unidades de equipo pesado, camiones de carga y vehículos destinados al traslado de ganado y productos agrícolas.

A la medida de presión se han sumado conductores de equipo liviano, quienes exigen una pronta respuesta por parte de las autoridades gubernamentales debido a los insostenibles costos de operación que enfrentan día a día.