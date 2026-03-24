Padre de Miriam Barahona señala a Mario Morazán y a Johel Zelaya por la muerte de su hija

Tegucigalpa, Honduras.

En medio del duelo por la muerte de la magistrada del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Miriam Suyapa Barahona Rodríguez, su padre, José Antonio Barahona, emitió duras declaraciones públicas en las que responsabilizó a dos funcionarios por la muerte de su hija. Durante un encuentro con medios de comunicación, el progenitor de la profesional del derecho expresó su indignación y dolor, señalando directamente a Mario Morazán y a Johel Zelaya.

El padre de la magistrada aseguró que su hija enfrentó una larga batalla contra el cáncer, proceso que, según relató, se extendió por casi tres años en distintos países en busca de tratamiento médico. "Mi hija sufrió mucho con esta enfermedad, casi tres años, buscamos la cura de ella hasta que ese desgraciado de Mario Morazán llegó al TJE, ella mostraba signos de recuperación" dijo.

"Ella se estaba recuperando en Tegucigalpa, pero cuando tuvimos que sacarla del país, su condición empeoró. Después del traslado, ya no fue posible recuperarla", lamentó.



Objeto de presiones

Barahona también denunció que durante ese período su hija fue objeto de presiones y situaciones que, a su criterio, afectaron su estado de salud y su proceso de recuperación por parte de Mario Morazán, quien, según él, "la hostigaba y la insultaba diariamente". En sus declaraciones, reiteró señalamientos contra Morazán, a quien calificó en términos contundentes y acusó de haber tenido confrontaciones con la magistrada en vida. Asimismo, relató que existieron obstáculos legales que dificultaron la continuidad de un procedimiento médico en el extranjero, lo que obligó a trasladarla a otro país, donde su condición se agravó. Indicó que uno de los momentos más críticos ocurrió cuando la magistrada debía ser trasladada en un avión-ambulancia, pero la situación legal que enfrentaba en ese momento impidió que el viaje se concretara. Según su testimonio, la existencia de un requerimiento fiscal y versiones sobre una posible orden de captura influyeron en la suspensión de ese traslado médico.