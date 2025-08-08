Padre Leopoldo Serrano inicia caminata hacia Tegucigalpa para pedir diálogo político

SANTA BÁRBARA, HONDURAS

El padre Leopoldo Serrano emprendió este viernes una caminata desde la carretera del occidente de Honduras con destino a Tegucigalpa, con el objetivo de iniciar a la clase política a entablar un diálogo en beneficio del país y de la democracia.

La iniciativa surge en medio de un ambiente electoral marcado por tensiones y confrontaciones entre los principales candidatos presidenciales.

En el inicio de su recorrido, en el kilómetro 89 de la carretera de occidente, el sacerdote hizo un llamado a los aspirantes a la Presidencia para que se sienten a dialogar antes de que él llegue a la capital.

“Le hago un llamado a los candidatos a que por favor eviten que llegue caminando a la capital, que llegue en un carro a reunirme con los cinco", señaló.

"Ya me reuní con tres de ellos personalmente y dos por teléfono porque no estaban en el país, pero les pido que tomen el valor, si aman a Honduras, sentémonos a dialogar; si no amas a Honduras, no te sentarás y aquel que no quiere dialogar, tiene algún resentimiento”, expresó.

El religioso advirtió que la falta de apertura al diálogo en plena campaña política refleja incoherencia en el discurso de unidad.

“Si hace campaña y no dialoga, entonces esa es una hipocresía. Mi llamado es a dejar el orgullo y la soberbia, sentémonos, no es a decir cosas malas el uno del otro, es lo contrario y, si es posible, pedir perdón; esa es la paz”, agregó.

El padre Serrano asegura que su iniciativa es un esfuerzo para acercar posiciones y priorizar el interés nacional sobre las diferencias partidarias.



En junio de 2024, el sacerdote también realizó una caminata desde San Pedro Sula hasta Tegucigalpa para reunirse con la presidenta Xiomara Castro.

Se espera que en su paso hacia Tegucigalpa, el padre Serrano convoque a la ciudadanía a sumarse simbólicamente a su causa y que, una vez en la capital, logre concretar un encuentro conjunto con los cinco principales candidatos presidenciales del país.