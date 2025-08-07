Padre Leopoldo Serrano anuncia caminata para pedir diálogo entre candidatos

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Con un llamado a la paz, el sacerdote hondureño Leopoldo Serrano anunció que este viernes 8 de agosto emprenderá una caminata , como un gesto simbólico en contra de la violencia y en favor del diálogo político en Honduras. La caminata arrancará desde el kilómetro 89 de la carretera de occidente, en el sector de Valle Verde, Macuelizo, Santa Bárbara, con destino a Tegucigalpa, capital de Honduras.

"Mi caminata será en contra de la violencia: la violencia verbal, la violencia contra las mujeres, y en general toda forma de odio que impide que avancemos como nación", declaró el padre Serrano. Aseguró que su acción tiene un propósito claro: invitar a los candidatos presidenciales a reunirse en un diálogo para que las elecciones de noviembre se desarrollen en paz. El religioso recalcó que no está convocando al pueblo a marchar, sino que realizará el trayecto como un acto personal de penitencia y sacrificio. "Yo voy a hacer mi sacrificio por mis pecados y por los pecados de los demás. No estoy invitando al pueblo a caminar, pero sí a acompañarme de cualquier forma: con agua, comida, hospedaje, con oración", expresó.

Además, dedicó su esfuerzo a los sectores más vulnerables y olvidados del país. “Hago esta caminata en nombre de los hermanos descartados, de los que no valen, para que sean escuchados en este momento tan importante para Honduras”, dijo. El padre Leopoldo concluyó su mensaje con una súplica a la ciudadanía: “Acompáñenme”.

Tres candidatos no le han respondido