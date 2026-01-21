Olivia Zúñiga aclara la forma correcta de escribir el nombre de su madre en el nuevo billete de L200

San Pedro Sula, Honduras.

Olivia Zúñiga Cáceres, hija de la líder indígena y ambientalista hondureña Bertha Isabel Cáceres Flores, reaccionó públicamente al lanzamiento del nuevo billete de 200 lempiras que lleva el rostro de su madre, destacando el valor simbólico del homenaje y aclarando un detalle que generó conversación en redes sociales: la forma correcta de escribir su nombre. Zúñiga explicó que el nombre de su madre se escribe “Bertha”, con h, tal como aparece en su partida de nacimiento y en su Documento Nacional de Identificación (DNI), y confirmó que de esa misma manera figura en el nuevo billete que ya circula en el país.

"Mi mamá se llama Bertha, así está en todos sus documentos oficiales y así está ahora en el billete. Gracias por respetar su identidad", expresó a través de sus redes sociales, donde también compartió imágenes de la nueva pieza monetaria. Visiblemente emocionada, Olivia Zúñiga celebró que el Estado hondureño reconozca oficialmente el legado de su madre, asesinada en 2016 por su lucha en defensa del medio ambiente y de los derechos de los pueblos indígenas. "¡Bertha vive!", escribió en un mensaje que rápidamente fue replicado por cientos de usuarios, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos dentro y fuera del país. Para Zúñiga, la aparición de Bertha Cáceres en un billete de curso legal representa no solo un homenaje personal y familiar, sino también un acto de memoria histórica y una reivindicación de la lucha de los pueblos originarios.

“Este no es solo un reconocimiento a mi madre, es un reconocimiento a todas las mujeres indígenas que defienden la vida, el territorio y la dignidad de sus comunidades”, señaló en otra publicación. El nuevo billete de 200 lempiras entró oficialmente en circulación el pasado martes, como parte del proceso de actualización del sistema monetario nacional impulsado por el Banco Central de Honduras (BCH). La institución confirmó que la nueva emisión ya está disponible en las ventanillas de sus oficinas a nivel nacional y que circulará de forma gradual junto a las versiones anteriores de la misma denominación. El diseño del billete incorpora el rostro de Bertha Cáceres, acompañado de elementos gráficos que representan la biodiversidad, la riqueza natural y la identidad cultural hondureña, en alusión directa a su lucha por la defensa del territorio y del medio ambiente. Según el BCH, el lanzamiento coincide con la conmemoración del Día de la Mujer Hondureña y convierte a Cáceres en la primera mujer protagonista en un billete del país. Aunque el homenaje fue recibido con entusiasmo por amplios sectores sociales, Zúñiga reconoció que la emisión también ha generado controversias y opiniones divididas. Sin embargo, subrayó que, más allá del debate político, lo importante es que el mensaje de su madre siga vivo. “Lo esencial es que su nombre, su rostro y su causa estén ahora en manos de millones de hondureños y hondureñas todos los días. Eso mantiene viva su memoria”, afirmó.