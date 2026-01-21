Ráquel Obando confirma su asistencia a la toma de posesión de Nasry Asfura

Tegucigalpa, Honduras.

Rebeca Ráquel Obando, presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), confirmó este miércoles su asistencia a los actos de toma de posesión del presidente electo Nasry Asfura, al tiempo que reiteró el respaldo del Poder Judicial al proceso de transición de poder en Honduras. Las declaraciones de Obando se dieron en la firma de un convenio de cooperación interinstitucional, suscrito este 21 de enero entre el Ministerio Público, representado por el fiscal general Johel Zelaya; la Corte Suprema de Justicia, por su presidenta Rebeca Ráquel Obando; y la Secretaría de Seguridad, por el ministro Gustavo Sánchez. El acuerdo tiene como objetivo garantizar un acceso igualitario y efectivo a la justicia, con enfoque de género y derechos humanos, especialmente para mujeres y grupos en condición de vulnerabilidad.

Durante su intervención, la presidenta del Poder Judicial rechazó señalamientos y versiones que circulan en torno a su gestión.

“Andan muchas voces, de repente aves agoreras. Créanme que yo me siento limpia, totalmente limpia. Aquí hemos venido a trabajar en pro de la justicia y desde que asumimos este compromiso, precisamente eso es lo que hemos hecho”, expresó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Obando aseguró que la CSJ se ha mantenido al margen de intereses políticos y reiteró que el Poder Judicial acompaña el proceso de transición democrática en el país.

“No hemos hecho otra cosa más que trabajar, aquí no andamos politiqueando. Esta es una transición de poder y nosotros respaldamos esa transición de poder, y estaremos ahí el 25 y el 27 de enero”, indicó Obando.

Fiscal general confirma asistencia y responde a amenazas