Johel Zelaya remueve a Luis Javier Santos de la jefatura de la Uferco

Johel Zelaya, fiscal general de la República, anunció de manera inesperada este jueves la reasignación de Luis Javier Santos como jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), una decisión que ha generado reacciones en distintos sectores.
A través de sus redes sociales, Zelaya informó que Santos fue designado para integrarse, por un período de seis meses, a la Escuela de Formación “Orlan Chávez”, con el objetivo de fortalecer las capacidades académicas y técnicas de los fiscales a nivel nacional.
“En aras de fortalecer y dar un mayor dinamismo al Ministerio Público en la lucha contra la corrupción y la impunidad, he asignado al fiscal Luis Javier Santos a la Escuela de Formación ‘Orlan Chávez’, para que, durante un período de seis meses y con su amplia experiencia, colabore en el fortalecimiento académico a nivel nacional”, expresó Zelaya.
Según detalló el fiscal general, la intención es que los fiscales de las distintas fiscalías regionales y locales refuercen sus capacidades investigativas para combatir la corrupción en todas sus formas.
En el mismo mensaje, Zelaya anunció que la jefatura de la Uferco fue encomendada a otro fiscal, a quien describió como una persona con “amplias y comprobadas capacidades en la investigación de delitos de corrupción”, aunque no reveló su nombre.
En aras de fortalecer y dar un mayor dinamismo al Ministerio Público en la lucha contra la corrupción y la impunidad, he asignado al fiscal Luis Javier Santos a la Escuela de Formación “Orlan Chávez”, para que durante un período de seis meses y con su amplia experiencia, colabore...— Johel Antonio Zelaya Alvarez (@jaza_hn) January 15, 2026
El movimiento fue considerado inesperado por diversos analistas, especialmente por producirse a pocos días de la toma de posesión del presidente electo, Nasry “Tito” Asfura, prevista para el próximo 27 de enero.
Hasta el momento, Luis Javier Santos no se ha pronunciado públicamente sobre su reasignación, por lo que se espera que en las próximas horas emita una reacción oficial ante el cambio dentro del Ministerio Público.