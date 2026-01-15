  1. Inicio
  2. · Honduras

Johel Zelaya remueve a Luis Javier Santos de la jefatura de la Uferco

Johel Zelaya anunció la reasignación de Luis Javier Santos y el nombramiento de un nuevo jefe en la Uferco.

Johel Zelaya remueve a Luis Javier Santos de la jefatura de la Uferco

Luis Javier Santos como jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), y Johel Zelaya, fiscal general de la República.
Tegucigalpa, Honduras.

Johel Zelaya, fiscal general de la República, anunció de manera inesperada este jueves la reasignación de Luis Javier Santos como jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), una decisión que ha generado reacciones en distintos sectores.

A través de sus redes sociales, Zelaya informó que Santos fue designado para integrarse, por un período de seis meses, a la Escuela de Formación “Orlan Chávez”, con el objetivo de fortalecer las capacidades académicas y técnicas de los fiscales a nivel nacional.

“En aras de fortalecer y dar un mayor dinamismo al Ministerio Público en la lucha contra la corrupción y la impunidad, he asignado al fiscal Luis Javier Santos a la Escuela de Formación ‘Orlan Chávez’, para que, durante un período de seis meses y con su amplia experiencia, colabore en el fortalecimiento académico a nivel nacional”, expresó Zelaya.

Johel Zelaya se pronuncia sobre las elecciones: “La voluntad del pueblo hondureño debe respetarse”

Según detalló el fiscal general, la intención es que los fiscales de las distintas fiscalías regionales y locales refuercen sus capacidades investigativas para combatir la corrupción en todas sus formas.

En el mismo mensaje, Zelaya anunció que la jefatura de la Uferco fue encomendada a otro fiscal, a quien describió como una persona con “amplias y comprobadas capacidades en la investigación de delitos de corrupción”, aunque no reveló su nombre.

El movimiento fue considerado inesperado por diversos analistas, especialmente por producirse a pocos días de la toma de posesión del presidente electo, Nasry “Tito” Asfura, prevista para el próximo 27 de enero.

Hasta el momento, Luis Javier Santos no se ha pronunciado públicamente sobre su reasignación, por lo que se espera que en las próximas horas emita una reacción oficial ante el cambio dentro del Ministerio Público.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias