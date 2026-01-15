Johel Zelaya remueve a Luis Javier Santos de la jefatura de la Uferco

Tegucigalpa, Honduras.

Johel Zelaya, fiscal general de la República, anunció de manera inesperada este jueves la reasignación de Luis Javier Santos como jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), una decisión que ha generado reacciones en distintos sectores.

A través de sus redes sociales, Zelaya informó que Santos fue designado para integrarse, por un período de seis meses, a la Escuela de Formación “Orlan Chávez”, con el objetivo de fortalecer las capacidades académicas y técnicas de los fiscales a nivel nacional.

“En aras de fortalecer y dar un mayor dinamismo al Ministerio Público en la lucha contra la corrupción y la impunidad, he asignado al fiscal Luis Javier Santos a la Escuela de Formación ‘Orlan Chávez’, para que, durante un período de seis meses y con su amplia experiencia, colabore en el fortalecimiento académico a nivel nacional”, expresó Zelaya.