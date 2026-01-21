Estado de excepción concluirá el 26 de enero, confirma Gustavo Sánchez

El estado de excepción decretado como parte de la estrategia de seguridad del Gobierno oficialista vencerá el próximo 26 de enero y no será necesario otorgarle una prórroga, confirmó este miércoles Gustavo Sánchez, secretario de Estado en el Despacho de Seguridad.
El funcionario explicó que la medida formó parte de un conjunto de decisiones adoptadas por el Gobierno de Xiomara Castro para enfrentar la criminalidad y que, según datos oficiales y de instituciones especializadas, han generado una reducción significativa en los índices de violencia.
“Este gobierno tomó muchas decisiones en materia de seguridad ciudadana que permitieron bajar una tasa de homicidio de 42 por cada 100 mil habitantes a 23. Estamos hablando de casi un 50 % de disminución en el índice de homicidios, y no lo dice el gobierno de Xiomara Castro, lo dicen instituciones especializadas en el tema”, afirmó Sánchez.
El titular de Seguridad señaló que entre las acciones implementadas se encuentran las distintas fases del plan Solución contra el Crimen, así como la aplicación del estado de excepción como una medida complementaria para reforzar el control territorial y la prevención del delito.
“Entre las diferentes estrategias que se implementaron como el plan Solución contra el Crimen, fases uno, dos y tres, también se implementó el estado de excepción, el cual no va a ser necesario derogarlo porque vence el 26 de enero”, subrayó.
Sánchez sostuvo que los resultados obtenidos permiten al Gobierno cerrar este capítulo sin necesidad de extender la medida extraordinaria, en el proceso de transición política que vive el país.