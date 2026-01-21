Estado de excepción concluirá el 26 de enero, confirma Gustavo Sánchez

Tegucigalpa, Honduras.

El estado de excepción decretado como parte de la estrategia de seguridad del Gobierno oficialista vencerá el próximo 26 de enero y no será necesario otorgarle una prórroga, confirmó este miércoles Gustavo Sánchez, secretario de Estado en el Despacho de Seguridad.

El funcionario explicó que la medida formó parte de un conjunto de decisiones adoptadas por el Gobierno de Xiomara Castro para enfrentar la criminalidad y que, según datos oficiales y de instituciones especializadas, han generado una reducción significativa en los índices de violencia.

“Este gobierno tomó muchas decisiones en materia de seguridad ciudadana que permitieron bajar una tasa de homicidio de 42 por cada 100 mil habitantes a 23. Estamos hablando de casi un 50 % de disminución en el índice de homicidios, y no lo dice el gobierno de Xiomara Castro, lo dicen instituciones especializadas en el tema”, afirmó Sánchez.