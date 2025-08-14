Xiomara Castro tras denuncia de supuesta conspiración contra "Mel": “Señalen a los autores de la trama”

Ocotepque, Honduras

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro , brindó este jueves declaraciones públicas sobre la presunta conspiración en contra de su esposo y expresidente, Manuel Zelaya, durante su visita al Hospital Básico de Ocotepeque .

La mandataria llegó al lugar para supervisar los avances en la construcción del centro asistencial, según lo previsto en su agenda presidencial.

Durante el recorrido, Castro destacó que “este centro beneficiará a más de 68 mil habitantes, aproximadamente el 38 por ciento de la población, brindando servicios hospitalarios, especialidades médicas, servicios de apoyo, diagnóstico y otros servicios”.

En su discurso, la presidenta también se refirió a la denuncia presentada por el fiscal general, Johel Zelaya, sobre la existencia de una conspiración que, según afirmó, busca “paralizar el Estado” e incluye un plan para atentar contra la vida del expresidente Manuel Zelaya.

“Yo espero que la fiscalía continúe la investigación y que no solo se señale a los que salen en el audio, sino también a quienes están detrás de esa trama”, expresó Castro.