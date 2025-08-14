Xiomara Castro tras denuncia de supuesta conspiración contra "Mel": “Señalen a los autores de la trama”

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro , brindó este jueves declaraciones públicas sobre la presunta conspiración en contra de su esposo y expresidente, Manuel Zelaya, durante su visita al Hospital Básico de Ocotepeque .
La mandataria llegó al lugar para supervisar los avances en la construcción del centro asistencial, según lo previsto en su agenda presidencial.
Durante el recorrido, Castro destacó que “este centro beneficiará a más de 68 mil habitantes, aproximadamente el 38 por ciento de la población, brindando servicios hospitalarios, especialidades médicas, servicios de apoyo, diagnóstico y otros servicios”.
En su discurso, la presidenta también se refirió a la denuncia presentada por el fiscal general, Johel Zelaya, sobre la existencia de una conspiración que, según afirmó, busca “paralizar el Estado” e incluye un plan para atentar contra la vida del expresidente Manuel Zelaya.
“Yo espero que la fiscalía continúe la investigación y que no solo se señale a los que salen en el audio, sino también a quienes están detrás de esa trama”, expresó Castro.
Hombres implicados en la presunta conspiración
En las últimas horas, autoridades hondureñas capturaron a tres personas acusadas de terrorismo y tentativa de asesinato contra Manuel Zelaya.
Los detenidos fueron identificados como Arcadio López Estrada, Perfecto Jesús Enamorado y Antonio Katán Rivera.
De acuerdo con el fiscal Johel Zelaya, los arrestados pretendían desestabilizar el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro con el objetivo de interrumpir el orden constitucional.
El fiscal general subrayó que la sociedad hondureña "debe tener la confianza de que este Ministerio Público (Fiscalía) cumplirá con su deber, para que en este país se celebren elecciones limpias y democráticas".
"Estamos decididos a combatir la criminalidad común y organizada y recuperar la confianza de la población", acotó.
El fiscal también reprodujo un audio, al parecer de una comunicación telefónica entre dos hombres, quienes con lenguaje soez se refieren al expresidente Manuel Zeyala, de quien además dicen que debió ser asesinado tras el golpe de Estado de 2009.