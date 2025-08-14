Mel Zelaya se pronuncia tras denuncia de supuesto plan para asesinarlo

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Manuel Zelaya Rosales, expresidente de Honduras (2006-2009), reaccionó este jueves tras la denuncia del fiscal general del Ministerio Público, Johel Zelaya, sobre un supuesto plan para asesinar al exmandatario. Zelaya, quien es actual asesor presidencial y coordinador del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre), expresó que lo denunciado por el titular de la Fiscalía evidencian los intereses de algunos sectores para boicotear las elecciones en Honduras.

"Los audios revelan una conspiración criminal para derrocar al gobierno de Xiomara Castro, evidenciando las perversas intenciones de sectores oscuros que buscan sabotear el proceso electoral y consumar el magnicidio planificado desde el golpe de 2009", subrayó. El exgobernante hondureño, esposo de la actual presidenta Xiomara Castro, mencionó que "ahora tampoco podrán lograrlo, porque nos cubre el pueblo y la sangre de Cristo".

Supuesto plan para asesinar a Zelaya, según el fiscal general

Johel Zelaya reveló este jueves sobre la existencia de una conspiración que, según dijo, busca "paralizar el Estado" e incluye un plan para atentar contra la vida del expresidente Manuel Zelaya. En conferencia de prensa, el titular del Ministerio Público anunció la detención de tres personas acusadas de terrorismo e intento de asesinato contra Zelaya Rosales.