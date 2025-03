MP verificará contrato entre el CNE y transportistas que llevaron maletas

Tegucigalpa, Honduras

Sobre las contracciones de buses para el proceso electoral, el empresario del transporte Marbin Galo dijo que en un acto comercial el sábado a eso de las 2:00 pm llamaron a dueños de buses para ver si podían rentar sus unidades, “algunos no sabían para qué, solo sabían que era para alguna movilidad, pero no para maletas electorales”.

“A las 2:00 am, según personas que estaban ahí, los carros ya estaban cargados con maletas electorales, unos salieron a las 4:00 am con custodios, otros no llevaban, hubo carros tenidos a las 8:00 am y 10:00 que no salían del Infop” relató.

Dijo que “unos buses los mandaron para el sector de El Lolo y las urnas eran de la colonia Kennedy, y otros que eran de El Reparto y andaban en otra zona, por lo que creemos que no hubo coordinación interna”.