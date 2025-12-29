"No lo voy a perdonar": Madre de menor agredido por padrastro en Santa Bárbara rompe el silencio

Según el testimonio de la madre, ella no estaba presente cuando ocurrió la agresión, ya que había dejado al niño al cuidado de una cuñada. "Por celos" y al no encontrarla, el hombre atacó al pequeño. Yadira narró el momento en que recibió la noticia: "Cuando me dijeron: ‘Yadira, véngase, ya le eché la policía. Este hombre quemó al niño y le quebró las manitos y el pie’, cuando me dijo así yo perdí la memoria".