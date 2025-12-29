"No lo voy a perdonar": Madre de menor agredido por padrastro en Santa Bárbara rompe el silencio

Un niño de apenas dos años se encuentra grave tras ser presuntamente agredido por su padrastro en el municipio de Concepción del Norte, Santa Bárbara. Su madre rompió el silencio sobre lo sucedido; esto fue lo que dijo.
Según la información preliminar, el pequeño, identificado como Liam Daniel Leiva Fernández, fue agredido por su padrastro, quien le habría introducido un carbón encendido en la boca, causándole quemaduras graves. Además, el menor sufrió fracturas en un brazo y una pierna.
Alarmados por la situación, vecinos y familiares trasladaron de emergencia al niño hasta el Hospital Integrado de Santa Bárbara, donde fue ingresado a la unidad de Cuidados Intensivos. Los médicos mantienen su estado de salud bajo estricta vigilancia debido a la gravedad de las lesiones.
Personal del hospital confirmó que Liam presenta fracturas en sus extremidades y otras heridas que aún requieren valoración continua, pero no han brindado un parte médico completo sobre su evolución.
La madre del menor, Yadira, visiblemente afectada, relató los hechos: "El chavalo con el que yo estaba, andaba bolo y me lo quemó, y me lo quebró". La mujer aseguró que no perdonará al responsable y no volverá a confiar en él, expresando su profundo dolor al ver a su hijo en estado crítico: "No lo voy a perdonar. Me duele".
Según el testimonio de la madre, ella no estaba presente cuando ocurrió la agresión, ya que había dejado al niño al cuidado de una cuñada. "Por celos" y al no encontrarla, el hombre atacó al pequeño. Yadira narró el momento en que recibió la noticia: "Cuando me dijeron: ‘Yadira, véngase, ya le eché la policía. Este hombre quemó al niño y le quebró las manitos y el pie’, cuando me dijo así yo perdí la memoria".
El presunto agresor, identificado como Wilmer García, de 24 años, huyó del lugar tras el hecho y permanece prófugo mientras la madre del pequeño Liam ya interpuso la denuncia ante las autoridades correspondientes, que mantienen presencia en el hospital.
La indignación de la comunidad no se hizo esperar. Usuarios de redes sociales han compartido su rechazo ante lo sucedido. Muchos han solicitado que se haga justicia: "Horrible noticia, pobre bebé. Espero atrapen pronto a ese psicópata".
En otro caso similar, el 31 de octubre de 2025 una mujer fue capturada en El Progreso, Yoro, por golpear con un martillo a su hija de 11 años por "no querer hacer aseo". El hecho fue difundido en redes sociales por una de sus hijas.
La Policía Nacional no ha brindado un informe oficial, mientras el menor permance ingresado en el Hospital Integrado de Santa Bárbara.