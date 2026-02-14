Horóscopo de hoy, 13 de febrero, predicciones de cada signo zodiacal

Puedes probar con el deporte, si tu objetivo hoy es relajarte y divertirte.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril).Si tenías en la mente realizar un viaje, hoy será un día ideal para organizar todo lo necesario. Te sentirás imaginativo y lograrás unas expectativas muy interesantes. Vigila los cambios de humor que tanto amargan a tu pareja.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Es probable que no tengas que acudir al trabajo hoy, pero tu mente sí estará en otro lugar más de lo que le gustaría a tu familia. Airéate un poco junto a ellos, y si no puedes, al menos planea un viaje o excursión para próximas fechas.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Sufrirás un desajuste emocional que te llevará hacia un pesimismo que no te favorecerá en nada. Intenta escuchar a las personas que te quieren y muestran una sincera preocupación por ti. Aprovecha bien la energía planetaria que te trasmite equilibrio y serenidad.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Surgirán negociaciones en el trabajo que te reportarán beneficios a nivel personal y por supuesto profesional. Las buenas relaciones con tus amigos contribuirán a mejorar tu estado anímico y tu entusiasmo por la vida. Disfruta de la vida al máximo.
LEO (23 julio - 22 agosto). El sol, que es tu fuente de energía, te da hoy fuerza para seguir adelante. El brillo solar te proporciona un aspecto saludable y espléndido, a pesar de que hoy no te has levantado con muchas ganas de afrontar el día.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Si saliste anoche, puedes levantarte un poco trastornado. No vas a ser capaz de concentrarte en toda la mañana y vas a tener una pesadez de estómago importante. Puedes recurrir a los amigos de la infancia para pasar una buena tarde.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Será una jornada ideal para las compras, cuanto más superficiales mejor. Hoy tendrás la cabeza tan saturada, que necesitarás despresurizar la mente realizando cosas entretenidas y que no requieran demasiadas neuronas.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Jornada muy marcada por los viajes; si tenías algo preparado para realizarlo en pareja, este es el mejor momento para llevarlo a cabo. Aunque en los últimos días te has sentido deprimido y angustiado, es hora de cambiar la situación. Huye de lo negativo.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). El reencuentro con gente que no veías desde hace meses será la tónica general en estos días, aunque no siempre de forma agradable, porque algunos de ellos habrán cambiado y no será para bien.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Si tienes hijos, necesitarás reforzar la atención sobre determinados aspectos de su vida que últimamente has relajado. Posiblemente tengas más colaboración de la que crees si inicias el diálogo. En general, facilidad para las conversaciones polémicas.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Te invadirá un estado de despreocupación y sosiego muy cercano a la felicidad con el que contagiarás a todo el mundo a tu alrededor. Ideal para hacer planes festivos y también para encauzar algunas conversaciones pendientes.