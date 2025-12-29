Malina Guler: Papá revela increíble causa de la muerte de periodista

Famosa periodista deportiva perdió la vida cuando se encontraba en su departamento. Horas después de la tragedia, su papá ha dado detalles de la posible causa de la pérdida de la fémina.
La joven se econtraba en su departamento cuando murió, es lo que se conoce sobre lo ocurrido sobre la periodista deportiva.
Los hechos se registraron el pasado 20 de diciembre, sin embargo, la noticia comenzó a trascender a nivel mundial desde la noche del pasado viernes 26 de diciembre, generando consternación.
La fotoperiodista deportiva de Rumania, Malina Guler, murió a sus 27 años de edad.
Guler, reconocida por su trabajo como fotoperiodista, dejó una huella en la comunidad deportiva y en sus miles de seguidores en redes sociales
El club deportivo para el que trabajaba, FC Bihor Oradea de Rumanía, emitió un comunicado en el que expresó su tristeza por la pérdida de Guler. Allí resaltaron su profesionalismo y su contribución durante la temporada 2023-2024, en la que el equipo ascendió a la segunda división.
“Malina formó parte del club durante esa temporada, ayudando a capturar los momentos y emociones del equipo con dedicación y compromiso”, señalaron en el texto oficial.
Malina, quien se desempeñaba como fotógrafa también colaboraba con otros equipos, como UTA Arad, y cubría eventos deportivos y culturales en su ciudad.
Su trabajo como fotoperiodista era reconocido por su calidad y sensibilidad.
En redes sociales, Guler había logrado construir una comunidad de aproximadamente 40 mil seguidores en Instagram y Facebook, donde compartía no solo su trabajo, sino también momentos personales y cotidianos.
Su cuenta en estas plataformas se convirtió en un espacio donde sus seguidores expresaron su dolor por la pérdida y enviaron mensajes de despedida, destacando su talento.
Entre los comentarios, se leen frases como: “Hermoso ángel”. “Enviamos nuestro sincero pésame”. “Descansa en paz, alma hermosa”. “Que descanses en paz, Malina”.
La noticia de su fallecimiento ha conmocionado a familiares, amigos y a la comunidad deportiva, que lamentan la pérdida de una joven talentosa y comprometida con su profesión.
El padre de la reconocida periodista rumana, Malina María Guler, compartió la enfermedad que su hija padecía y, aunque se especula que pudo haberse quitado la vida, él tiene otra teoría.
Ioan Guler, padre de la periodista, compartió con los medios de comunicación que su hija había estado lidiando con "algunos problemas médicos", entre ellos "una condición ginecológica que le había causado anemia y dolores severos, tanto que a menudo se desmayaba", reporta Bihoreanul.
"Tenía serios problemas de salud, incluido un cáncer de estómago, que la atormentaba desde hacía casi un año", añadió Ioan al canal România TV.
El padre rechaza rotundamente la versión del suicidio y cree que su hija no saltó del piso superior, sino que se cayó, "probablemente debido a la anemia" que padecía.
Guler mostró a la prensa el certificado de muerte que certifica como causa de muerte "insuficiencia cardiocirculatoria aguda, rotura de vasos sanguíneos y órganos internos, y politraumatismo por caída de altura".