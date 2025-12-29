  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Sucesos

“Le quemó y fracturó”: DPI va tras padrastro acusado de torturar a niño en Santa Bárbara

El caso del pequeño Liam Daniel Hernández causó repudio en la población. Ciudadanos piden todo el peso de la ley para el salvaje padrastro acusado de quemarlo y fracturarle las extremidades.

“Le quemó y fracturó”: DPI va tras padrastro acusado de torturar a niño en Santa Bárbara
1 de 10

La Dirección Policial de Investigación (DPI) activó este lunes un operativo para dar con el paradero de un hombre acusado de agredir brutalmente a su hijastro en el municipio de Concepción del Norte, departamento de Santa Bárbara.

 Foto: cortesía
“Le quemó y fracturó”: DPI va tras padrastro acusado de torturar a niño en Santa Bárbara
2 de 10

La víctima es un niño de apenas dos años, identificado como Liam Daniel Hernández. Fue su propia madre quien llamó a las autoridades para interponer la denuncia correspondiente
“Le quemó y fracturó”: DPI va tras padrastro acusado de torturar a niño en Santa Bárbara
3 de 10

De acuerdo con información preliminar proporcionada por las autoridades, el menor habría sido víctima de severos actos de violencia física presuntamente cometidos por su padrastro.
“Le quemó y fracturó”: DPI va tras padrastro acusado de torturar a niño en Santa Bárbara
4 de 10

Según el testimonio de la madre del niño, su pareja se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento de los hechos.
“Le quemó y fracturó”: DPI va tras padrastro acusado de torturar a niño en Santa Bárbara
5 de 10

El informe detalla que el agresor habría provocado quemaduras en la boca del menor utilizando un tizón caliente, además de causarle fracturas en un brazo y una pierna, lesiones que requirieron atención médica inmediata.
“Le quemó y fracturó”: DPI va tras padrastro acusado de torturar a niño en Santa Bárbara
6 de 10

El caso, reportado recientemente, generó consternación y repudio entre los habitantes de la comunidad, quienes han exigido a las autoridades que se aplique todo el peso de la ley contra el responsable por estos actos de violencia intrafamiliar.
“Le quemó y fracturó”: DPI va tras padrastro acusado de torturar a niño en Santa Bárbara
7 de 10

Equipos de la DPI realizan las diligencias investigativas correspondientes para ubicar al sospechoso y presentarlo ante los tribunales de justicia.
“Le quemó y fracturó”: DPI va tras padrastro acusado de torturar a niño en Santa Bárbara
8 de 10

El menor permanece bajo resguardo y recibe atención médica y acompañamiento institucional.
“Le quemó y fracturó”: DPI va tras padrastro acusado de torturar a niño en Santa Bárbara
9 de 10

Las autoridades reiteraron su llamado a la población a denunciar cualquier hecho de violencia contra niños, niñas y adolescentes.
“Le quemó y fracturó”: DPI va tras padrastro acusado de torturar a niño en Santa Bárbara
10 de 10

Además, enfatizaron en que este tipo de delitos constituyen una grave violación a los derechos humanos y son sancionados con severidad por la ley hondureña.
Cargar más fotos