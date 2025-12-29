“Le quemó y fracturó”: DPI va tras padrastro acusado de torturar a niño en Santa Bárbara

La Dirección Policial de Investigación (DPI) activó este lunes un operativo para dar con el paradero de un hombre acusado de agredir brutalmente a su hijastro en el municipio de Concepción del Norte, departamento de Santa Bárbara.
La víctima es un niño de apenas dos años, identificado como Liam Daniel Hernández. Fue su propia madre quien llamó a las autoridades para interponer la denuncia correspondiente
De acuerdo con información preliminar proporcionada por las autoridades, el menor habría sido víctima de severos actos de violencia física presuntamente cometidos por su padrastro.
Según el testimonio de la madre del niño, su pareja se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento de los hechos.
El informe detalla que el agresor habría provocado quemaduras en la boca del menor utilizando un tizón caliente, además de causarle fracturas en un brazo y una pierna, lesiones que requirieron atención médica inmediata.
El caso, reportado recientemente, generó consternación y repudio entre los habitantes de la comunidad, quienes han exigido a las autoridades que se aplique todo el peso de la ley contra el responsable por estos actos de violencia intrafamiliar.
Equipos de la DPI realizan las diligencias investigativas correspondientes para ubicar al sospechoso y presentarlo ante los tribunales de justicia.
El menor permanece bajo resguardo y recibe atención médica y acompañamiento institucional.
Las autoridades reiteraron su llamado a la población a denunciar cualquier hecho de violencia contra niños, niñas y adolescentes.
Además, enfatizaron en que este tipo de delitos constituyen una grave violación a los derechos humanos y son sancionados con severidad por la ley hondureña.