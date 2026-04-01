Alta movilización de turistas y operativos de seguridad destacan en Semana Santa

Trujillo, Colón

Durante este período, se registra una alta afluencia de visitantes en playas, ríos y parajes naturales, lo que refleja el interés de las familias hondureñas por disfrutar de espacios de recreación y convivencia.

Honduras vive una Semana Santa dinámica, marcada por una notable movilización de turistas hacia distintos destinos del país, así como por el despliegue de operativos de seguridad en zonas estratégicas.

En este contexto, la Presidencia de la República desarrolla una gira por diversos puntos turísticos con el objetivo de visibilizar el flujo de visitantes y fortalecer estrategias orientadas a la reactivación del turismo como motor de desarrollo económico.

Por su parte, el Instituto Hondureño de Turismo (IHT) impulsa campañas que incentivan a la población a vacacionar dentro del país, resaltando la diversidad de destinos que ofrece Honduras.

Entre los sitios más concurridos destacan las playas de la bahía de Trujillo, así como Río Claro, en el departamento de Colón, que se han convertido en puntos de encuentro para familias durante esta temporada.

De forma paralela, la Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm) mantiene un despliegue a nivel nacional con la participación de distintas instituciones, incluidas las Fuerzas Armadas, con el fin de garantizar la seguridad de los veraneantes.

El capitán de artillería Orlando Martínez informó que el Batallón Humanitario de Rescate realiza labores de búsqueda, salvamento acuático, primeros auxilios y seguridad, con presencia en siete playas del país y un total de 245 efectivos desplegados.

En la bahía de Trujillo, al menos 30 elementos, organizados en tres equipos, operan desde tempranas horas, reportando hasta el momento únicamente atenciones menores y sin incidentes de gravedad.