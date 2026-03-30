Cenaos prevé lluvias débiles y clima cálido en la zona norte esta Semana Santa

Tegucigalpa, Honduras

Semana Santa será lluviosa en el occidente de Honduras a causa del paso de una vaguada por el territorio nacional, pero para la zona norte hay buenas noticias, confirmó el pronosticador de turno del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), Mario Centeno.

El experto explicó que, si bien Honduras no será influenciada por ningún frente frío, las precipitaciones que se mantendrán durante la semana responden al ingreso de humedad tanto del Caribe como del Pacífico.

En cuanto a la vaguada, detalló que afectará principalmente la región occidental del país, donde se esperan lluvias de débiles a moderadas. Mientras tanto, en la zona norte y sur se prevén precipitaciones débiles, con acumulados bajos.

Las condiciones térmicas también variarán. Según el pronóstico, se registrarán temperaturas frescas en las zonas centro y occidente, mientras que en el resto del país predominará un ambiente cálido durante las tardes.