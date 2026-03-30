Cenaos prevé lluvias débiles y clima cálido en la zona norte esta Semana Santa

Semana Santa será lluviosa en el occidente de Honduras a causa del paso de una vaguada por el territorio nacional, pero para la zona norte hay buenas noticias, confirmó el pronosticador de turno del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), Mario Centeno.
El experto explicó que, si bien Honduras no será influenciada por ningún frente frío, las precipitaciones que se mantendrán durante la semana responden al ingreso de humedad tanto del Caribe como del Pacífico.
En cuanto a la vaguada, detalló que afectará principalmente la región occidental del país, donde se esperan lluvias de débiles a moderadas. Mientras tanto, en la zona norte y sur se prevén precipitaciones débiles, con acumulados bajos.
Las condiciones térmicas también variarán. Según el pronóstico, se registrarán temperaturas frescas en las zonas centro y occidente, mientras que en el resto del país predominará un ambiente cálido durante las tardes.
Ante este escenario, las autoridades hicieron un llamado urgente a la población que se moviliza durante el feriado de Semana Santa. A pesar de las condiciones climáticas, miles de hondureños mantienen sus planes de veraneo, lo que incrementa los riesgos, especialmente en ríos, playas y balnearios.
El llamado cobra mayor relevancia debido a que, en los primeros días del asueto, ya se reportan al menos tres personas fallecidas por sumersión, lo que enciende las alertas de los equipos de respuesta.
En ese contexto, la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) difundió un mensaje institucional dirigido a la ciudadanía, reforzando las medidas de prevención durante la Semana Santa.
Las autoridades reiteran que, ante lluvias intermitentes y condiciones cambiantes, es clave evitar ingresar a cuerpos de agua crecidos, atender las indicaciones de los comités de emergencia y mantener vigilancia constante sobre niños y adultos mayores.
El feriado apenas comienza, pero las cifras iniciales ya reflejan el riesgo. El llamado es claro: disfrutar con responsabilidad puede marcar la diferencia entre unas vacaciones seguras y una tragedia.