Cinco personas han muerto en Honduras durante el asueto de Semana Santa

San Pedro Sula, Honduras.

"Se reportan las primeras cinco muertes , cuatro por ahogamiento y una por accidente vial", afirmó Barahona a los periodistas

Al menos cinco personas han fallecido en Honduras, la mayoría ahogadas, en lo que va de la Semana Santa , informó este lunes el portavoz de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias ( Copeco ), Pedro Barahona .

Tres de los cuatro fallecidos por sumersión son adultos y un menor de edad, precisó Barahona, quien hizo un llamamiento a la población para extremar las medidas de precaución y respetar las señales de tránsito y los puntos de control.

"El exceso de confianza, la costumbre, la rapidez y la falta de información son enemigos de la seguridad. Esto, desgraciadamente, termina en luto, tragedia y dolor", subrayó el portavoz de la Secretaría de Gestión de Riesgos.

Barahona manifestó su preocupación ante el aumento del flujo vehicular esperado a partir del miércoles, cuando comienza el asueto oficial para la empresa privada, lo que incrementará la carga ocupacional en los ejes carreteros del país centroamericano.

Hasta ahora, la Policía Nacional de Honduras no ha proporcionado información sobre otro tipo de muertes violentas como homicidios y asesinatos, que como producto de la ola de violencia, delincuencia común y crimen organizado, deja en promedio al menos diez decesos diarios, según fuentes públicas y privadas.

El próximo domingo, las autoridades darán a conocer las incidencias registradas durante toda la Semana Santa por la Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm).

Más de dos millones de veraneantes se movilizarán en Honduras durante la Semana Santa, entre nacionales y extranjeros, según lo que prevén las autoridades de turismo.