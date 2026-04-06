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Ministerio Público ejecuta allanamientos contra estructuras criminales en varios departamentos

Las autoridades indicaron que, tras las diligencias, se constató que el líder de una estructura y parte de su familia acumularon bienes sin justificar su origen

Ministerio Público ejecuta allanamientos contra estructuras criminales en varios departamentos

Miembros de la Policía Militar y de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico durante los allanamientos. Imagen del Ministerio Público.

Tegucigalpa

Este lunes se desarrollan varios allanamientos en distintos departamentos de Honduras, en el marco de investigaciones por supuestos delitos de narcotráfico y lavado de activos. Así lo informó mediante comunicado el Ministerio Público.

Los allanamientos se efectúan en Olancho y Tegucigalpa, además de tres inspecciones en contra de una estructura criminal que operaba desde una hacienda ubicada en la aldea Télica, donde presuntamente era utilizada como centro de operaciones para el tráfico de drogas y el lavado de dinero.

Las autoridades indicaron que, tras las diligencias, se logró constatar que el líder de esta estructura y parte de su núcleo familiar habrían acumulado una considerable cantidad de bienes muebles e inmuebles, sin poder justificar su origen.

En una segunda línea de investigación, se ejecutaron cuatro allanamientos adicionales y una inspección en Danlí y el Valle de Jamastrán, en El Paraíso, donde se indaga a otra red criminal vinculada al lavado de activos, identificada a partir de denuncias ciudadanas.

Durante las operaciones, fiscales y agentes realizaron el decomiso de documentación, registros financieros y otros indicios que serán analizados como parte de las investigaciones en curso.

El Ministerio Público aseguró que estas acciones forman parte de la lucha contra el crimen organizado en el país y reiteró su compromiso de continuar desarticulando estructuras dedicadas a actividades ilícitas en Honduras.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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