“No vayan a pescar al río Chamelecón”, advierte el alcalde José Motiño tras derrame de cianuro en Santa Bárbara

La Lima

El alcalde de La Lima, José Santiago Motiño, se pronunció ayer domingo luego de que una rastra que transportaba cianuro granulado se accidentara contra un autobús, dejando al menos ocho personas muertas y más de 20 heridas.

El edil hizo un llamado urgente a la población tras la declaratoria de alerta roja de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) por el derrame del material altamente tóxico en la carretera CA-4, a la altura del kilómetro 48, en las cercanías de La Ceibita, en Quimistán.

Ante la emergencia, el jefe municipal pidió a la población no pescar en el río Chamelecón, evitar cualquier contacto con sus aguas y mantener el ganado alejado tanto del afluente como de las áreas cercanas al incidente.

“No vayan a pescar al río Chamelecón. Eviten cualquier contacto con el agua del río. A quienes tienen ganado, manténgalo alejado del río y de las zonas cercanas al incidente. No se acerquen al área afectada”, escribió el alcalde limeño en sus redes sociales. Asimismo, reiteró que las medidas no buscan alarmar, sino prevenir posibles afectaciones a la población.

El alcalde informó que se mantiene en coordinación permanente con el Comité de Emergencia Municipal (CODEM), el Cuerpo de Bomberos y otras instituciones de primera respuesta, que trabajan en el monitoreo y control de la situación.

Por su parte, desde tempranas horas de este lunes, personal técnico especializado ejecuta labores de control y limpieza bajo estrictos protocolos de seguridad.

Las autoridades detallaron que el material derramado está siendo tratado con cal para reducir su peligrosidad, mientras que brigadas equipadas con trajes especiales (HazMat) trabajan por intervalos para evitar la exposición a gases tóxicos.

Hasta el momento, se ha logrado recuperar y tratar cerca del 80 % del producto derramado, sin que se reporten emisiones de gas cianhídrico.