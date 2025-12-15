María Antonieta Mejía: “Esa alianza es para sembrar caos y repartirse poder"

En medio del escrutinio especial que se desarrolla en el país, la candidata a designada presidencial por el Partido Nacional, María Antonieta Mejía, reaccionó con fuertes señalamientos ante lo que, según su postura, sería una alianza entre el Partido Liberal y el Partido Libertad y Refundación (Libre), a la que acusó de buscar “sembrar caos y repartirse el poder”.
A través de su cuenta oficial en la red social X, Mejía calificó esta supuesta convergencia política como una “traición al pueblo” que salió a votar con la intención de provocar un cambio y, en sus palabras, “desterrar a Libertad y Refundación”. La nacionalista aseguró que no se trata de una coincidencia, sino de acuerdos premeditados que atentan contra la voluntad popular expresada en las urnas.
En su pronunciamiento, Mejía señaló directamente a la diputada liberal Iroshka Elvir, a quien acusó de “tejer pactos a espaldas del pueblo”, mientras criticó el silencio del presidenciable liberal Salvador Nasralla y de algunos sectores del Partido Liberal, a quienes describió como simples espectadores ante la situación.
“Esa alianza no es por la democracia, es para sembrar caos y repartirse poder”, escribió Mejía, al tiempo que reiteró que la ciudadanía votó por un cambio real y no para repetir, según dijo, “los mismos acuerdos de siempre con distinto disfraz”.
Finalmente, la candidata cerró su mensaje con una dura crítica al sistema político tradicional, al que calificó como “el familión 2.0”, afirmando que estos movimientos responden a intereses particulares y no al mandato del electorado.
