María Antonieta Mejía: “Esa alianza es para sembrar caos y repartirse poder"

Tegucigalpa, Honduras.

En medio del escrutinio especial que se desarrolla en el país, la candidata a designada presidencial por el Partido Nacional, María Antonieta Mejía, reaccionó con fuertes señalamientos ante lo que, según su postura, sería una alianza entre el Partido Liberal y el Partido Libertad y Refundación (Libre), a la que acusó de buscar “sembrar caos y repartirse el poder”.

A través de su cuenta oficial en la red social X, Mejía calificó esta supuesta convergencia política como una “traición al pueblo” que salió a votar con la intención de provocar un cambio y, en sus palabras, “desterrar a Libertad y Refundación”. La nacionalista aseguró que no se trata de una coincidencia, sino de acuerdos premeditados que atentan contra la voluntad popular expresada en las urnas.