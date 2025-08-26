Manuel Zelaya: Es falso que Nicolás Maduro pague sobornos a funcionarios de Honduras

Tegucigalpa

El gobierno de Honduras salió al paso de los señalamientos de que funcionarios estarían recibiendo sobornos del régimen de Nicolás Maduro para permitir el paso de drogas por el país. Mientras tanto, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, aseguró en conferencia que Honduras continúa siendo puente aéreo del narcotráfico en la región.

En un pronunciamiento oficial, se calificó como “absolutamente falso” que el presidente venezolano pague sobornos a autoridades hondureñas para facilitar operaciones del crimen organizado.

Se destacó que la administración de Xiomara Castro ha sido reconocida por Estados Unidos por su combate al narcotráfico, con cifras históricas en decomisos de droga, destrucción de cultivos y la captura de capos, incluido el expresidente Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años en suelo norteamericano.

Desde Caracas, Maduro, fundador de la CELAC, denunció además el bloqueo militar de Estados Unidos contra Venezuela, al que calificó como una agresión que viola la Carta de las Naciones Unidas y atenta contra la soberanía de América Latina y el Caribe.

Por su parte, en Nueva York, Pam Bondi advirtió que Honduras continúa siendo parte del “puente aéreo” de la droga junto con Venezuela, Guatemala y México. Según la fiscal, los carteles sobornan a funcionarios y agentes para garantizar el paso de aeronaves cargadas de cocaína sin ser detectadas.

Bondi respondió así a una consulta del periodista hondureño Esdras Amado López, en el marco de la declaración de culpabilidad de Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del cartel de Sinaloa, por narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas.