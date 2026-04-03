Lluvias y tormentas eléctricas en varias zonas de Honduras este Viernes Santo

Tegucigalpa

La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) anunció en sus redes sociales las condiciones climáticas que imperarán en el territorio hondureño este Viernes Santo.

Según el reporte, se espera la persistencia de una vaguada en superficie que, combinada con la convergencia de vientos y humedad provenientes tanto del Caribe como del Pacífico, generará precipitaciones en gran parte del país.

Los expertos detallaron que este fenómeno meteorológico provocará lluvias y chubascos de intensidad débil a moderada. Sin embargo, se advierte a la población sobre la presencia de tormentas eléctricas aisladas, especialmente en las regiones suroccidental, occidental y central, así como en diversos sectores de la zona oriente de la nación, donde la actividad nubosa será más densa durante la jornada.

Para el resto del territorio nacional, incluyendo la zona norte y el valle de Sula, el pronóstico indica condiciones un tanto más estables, aunque no se descartan lluvias débiles y muy aisladas. A pesar de la humedad, las temperaturas se mantendrán dentro de los rangos habituales para la temporada, por lo que se recomienda a los ciudadanos cargar con su paraguas si planean actividades al aire libre por la tarde o noche.

En cuanto al estado del mar, el reporte indica que el oleaje se mantendrá en niveles normales y seguros para la navegación y la pesca artesanal. Tanto en el litoral caribe como en el golfo de Fonseca, se esperan olas con una altura de 2 a 4 pies. No obstante, se pide a los pescadores y veraneantes mantener la precaución ante posibles cambios repentinos en el viento producto de la vaguada.

Finalmente, el ente estatal destaca que hoy los hondureños podrán apreciar una espectacular luna llena, ideal para quienes disfrutan de los eventos astronómicos.

La salida del sol se registró a las 05:43 a.m. y se espera que el ocaso ocurra a las 06:01 p.m., marcando una jornada de clima variable que combina la calidez del verano con la inestabilidad de las lluvias estacionales.