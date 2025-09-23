Lluvias ya dejan tres muertos y miles de afectados en Honduras

Tegucigalpa, Honduras

Las víctimas fueron arrastradas por corrientes crecidas de ríos y quebradas, mientras las autoridades mantienen las alertas activas ante la vaguada que sigue generando fuertes precipitaciones.

Las lluvias intensas de los últimos días han cobrado la vida de tres personas y dejado a miles afectadas en varios departamentos del país, según reportes de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) .

El primer caso ocurrió el 20 de septiembre en Copán Ruinas, Copán, donde Guillermo Pérez (de 54 años) y residente en la aldea El Chilar, perdió la vida al ser arrastrado por el río Caparjá. Su cuerpo fue localizado horas después en el mismo cauce, pero en territorio guatemalteco.

Un día después, el 21 de septiembre, se reportó la segunda víctima en Quimistán, Santa Bárbara. El joven Wilson Alberto Trigueros Méndez (de 19) y originario de la aldea Paso Viejo, fue arrastrado por la corriente del río Cuyamel cuando intentaba cruzarlo. Su cuerpo fue recuperado río abajo gracias a labores de rescate del Cuerpo de Bomberos y pobladores.

La tercera muerte se confirmó el 23 de septiembre en La Labor, Ocotepeque. Se trataba de la niña Delfa Sanabria (de 12), quien fue arrastrada por la quebrada El Azufrado, en la comunidad del mismo nombre. Tras una intensa búsqueda, su cuerpo fue encontrado sin vida, lo que causó conmoción entre los vecinos de la aldea.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

De acuerdo con el informe de afectaciones a nivel nacional, las lluvias han impactado a 2,341 familias, de las cuales 233 resultaron damnificadas y 18 fueron evacuadas por riesgo de inundaciones y deslizamientos. En total, 7,946 personas han sido afectadas, con 859 damnificadas y 100 evacuadas hacia albergues temporales.

En cuanto a daños materiales, el informe oficial detalla que 194 viviendas resultaron dañadas y 16 destruidas. Además, 45 comunidades quedaron incomunicadas, lo que dificulta el acceso de ayuda humanitaria y complica las labores de evacuación en zonas vulnerables.

Aunque no se reportan personas desaparecidas ni lesionadas, las autoridades registran seis rescates exitosos en diferentes puntos del país, donde habitantes quedaron atrapados por la crecida de ríos y quebradas.

El Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) explicó que la presencia de una vaguada en superficie mantiene inestables las condiciones climáticas.

Se esperan lluvias y chubascos de débiles a moderados, dispersos, acompañados de tormentas eléctricas, principalmente en las regiones occidental, central y sur. En el resto del país, las precipitaciones serán débiles, aunque persiste el riesgo de crecidas repentinas.