¿Estudias lejos de casa? La Unah te apoyará con vivienda en 2026

Si eres un estudiante del interior del país, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) podría otorgarte una beca habitacional. Este beneficio se integrará en 2026 al resto de servicios contemplados en el programa Mi Bienestar Unah, lanzado recientemente por las autoridades universitarias.
Mediante este tipo de becas, los estudiantes seleccionados recibirán un monto de hasta 7,000 lempiras mensuales para cubrir gastos de vivienda mientras cursan estudios en la institución.
Odir Fernández, rector de la Unah, dijo que "la beca habitacional se hará el próximo año sin dejar de atender las becas de excelencia académica y todas las que ya existen en la vicerrectoría académica".
El proceso de aceptación y revisión de solicitudes será arduo, debido a la verificación de los datos proporcionados por los estudiantes, ya que el objetivo es que el beneficio llegue a quienes más lo necesiten.
"Se hará un estudio en el mes de noviembre, porque se va a verificar in situ cada uno de los espacios, y eso no va a permitir que las becas se entreguen a quien lo necesite", apuntó Fernández.
Mario Contreras, vicerrector de Orientación y Asuntos Vocacionales (VOAE), indicó que la beca está destinada a ayudar a los estudiantes con el pago de alquiler de vivienda.
"En especial es para estudiantes que vienen de zonas postergadas, que vienen a las ciudades a estudiar, sea en Ciudad Universitaria, San Pedro Sula, La Ceiba, u otra ciudad; que se trasladan de otras comunidades y tienen que alquilar una vivienda y no tienen familiares", explicó.
El académico informó que del 1 al 30 de noviembre los estudiantes podrán llenar un formulario en línea para aplicar al beneficio, que comenzará a otorgarse en 2026.
Los beneficios para los universitarios
Esta semana, las autoridades del alma máter comenzaron a entregar beneficios a más de 2,400 universitarios seleccionados para las becas de alimentación y útiles escolares.
Asimismo, se conoció que mediante el servicio de transporte gratuito se benefician diariamente 2,300 universitarios del Distrito Central.
El programa fue lanzado el 1 de septiembre y se ejecuta este año en Ciudad Universitaria. En 2026 se extenderá a los demás campus universitarios del país, alcanzando a más de 35,000 jóvenes. La inversión prevista para el próximo año es de 1,000 millones de lempiras.
Las autoridades lanzaron el programa luego de que un estudio realizado por el Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Facultad de Ciencias Sociales revelara que el 50% de los universitarios a nivel nacional proviene de hogares cuyos ingresos familiares son menores al salario mínimo.