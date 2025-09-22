¿Estudias lejos de casa? La Unah te apoyará con vivienda en 2026

Tegucigalpa, Honduras

Mediante este tipo de becas, los estudiantes seleccionados recibirán un monto de hasta 7,000 lempiras mensuales para cubrir gastos de vivienda mientras cursan estudios en la institución.

Si eres un estudiante del interior del país, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) podría otorgarte una beca habitacional. Este beneficio se integrará en 2026 al resto de servicios contemplados en el programa Mi Bienestar Unah, lanzado recientemente por las autoridades universitarias.

Odir Fernández, rector de la Unah, dijo que "la beca habitacional se hará el próximo año sin dejar de atender las becas de excelencia académica y todas las que ya existen en la vicerrectoría académica".

El proceso de aceptación y revisión de solicitudes será arduo, debido a la verificación de los datos proporcionados por los estudiantes, ya que el objetivo es que el beneficio llegue a quienes más lo necesiten.

"Se hará un estudio en el mes de noviembre, porque se va a verificar in situ cada uno de los espacios, y eso no va a permitir que las becas se entreguen a quien lo necesite", apuntó Fernández.

Mario Contreras, vicerrector de Orientación y Asuntos Vocacionales (VOAE), indicó que la beca está destinada a ayudar a los estudiantes con el pago de alquiler de vivienda.

"En especial es para estudiantes que vienen de zonas postergadas, que vienen a las ciudades a estudiar, sea en Ciudad Universitaria, San Pedro Sula, La Ceiba, u otra ciudad; que se trasladan de otras comunidades y tienen que alquilar una vivienda y no tienen familiares", explicó.

El académico informó que del 1 al 30 de noviembre los estudiantes podrán llenar un formulario en línea para aplicar al beneficio, que comenzará a otorgarse en 2026.