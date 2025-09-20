  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Honduras

¡Orgullo catracho! Joven de solo 23 años obtiene doble título en la Unah con mención honorífica

Eduard Jared Ávila reveló a LA PRENSA el éxito de graduarse como Licenciado en Comercio Internacional con distinción Magna Cum Laude, y también como Licenciado en Administración Aduanera con distinción Cum Laude.

  • 20 de septiembre de 2025 a las 16:22 -
  • Josué Cárcamo
¡Orgullo catracho! Joven de solo 23 años obtiene doble título en la Unah con mención honorífica
1 de 10

El brillante joven Eduard Jared Ávila celebró con orgullo este sábado su doble titulación en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), alcanzando además reconocimientos de excelencia académica.
¡Orgullo catracho! Joven de solo 23 años obtiene doble título en la Unah con mención honorífica
2 de 10

Ávila recibió su título como Licenciado en Comercio Internacional con distinción Magna Cum Laude, y también como Licenciado en Administración Aduanera con distinción Cum Laude, un logro que lo coloca como ejemplo de disciplina y superación en la principal casa de estudios del país.
¡Orgullo catracho! Joven de solo 23 años obtiene doble título en la Unah con mención honorífica
3 de 10

El joven en entrevista con LA PRENSA agradeció a su familia, docentes y compañeros que lo acompañaron en el proceso, destacando que estos reconocimientos son fruto de la constancia y el trabajo duro.
¡Orgullo catracho! Joven de solo 23 años obtiene doble título en la Unah con mención honorífica
4 de 10

Ávila agregó además que el éxito de su doble titulación fue al enorme efuerzo, dedicación y responsabilidad que le puso a sus estudios durante su formación, además del enorme apoyo que recibió de sus padres.
¡Orgullo catracho! Joven de solo 23 años obtiene doble título en la Unah con mención honorífica
5 de 10

El joven es oriundo de Tegucigalpa y tiene tan solo 23 años de edad.
¡Orgullo catracho! Joven de solo 23 años obtiene doble título en la Unah con mención honorífica
6 de 10

El joven compartió que desde su infancia destacó en sus estudios, egresó del colegio Carlos Roberto Flores de la capital con excelencia académica.
¡Orgullo catracho! Joven de solo 23 años obtiene doble título en la Unah con mención honorífica
7 de 10

"La verdad que tener personas que te apoyen siempre es muy importante y por eso hay aprovecharlo al máximo, eso hice yo con mis estudios", aseveró.
¡Orgullo catracho! Joven de solo 23 años obtiene doble título en la Unah con mención honorífica
8 de 10

Cabe mencionar que, el logroel ya es celebrado por familiares, compañeros y docentes, quienes destacan la disciplina y constancia que lo llevaron a alcanzar este importante hito académico.
¡Orgullo catracho! Joven de solo 23 años obtiene doble título en la Unah con mención honorífica
9 de 10

La historia de Eduard Jared Ávila se ha convertido en inspiración para la juventud hondureña.
¡Orgullo catracho! Joven de solo 23 años obtiene doble título en la Unah con mención honorífica
10 de 10

El recorrido académico y profesional de Ávila destaca que el esfuerzo abre puertas y convierte los sueños en realidad.
Cargar más fotos