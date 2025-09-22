  1. Inicio
  2. · Honduras

Jóvenes universitarios se suman a limpieza masiva en playa Buena Vista

Más de 200 jóvenes recolectaron 1,623 libras de basura en playa Buena Vista, Cuyamel, en jornada apoyada por la Unión Europea.

Jóvenes universitarios se suman a limpieza masiva en playa Buena Vista

Jóvenes recogen 1,623 libras de basura en playa Buena Vista, Cuyamel.

 Foto: cortesía
Cortés, Honduras.

La playa Buena Vista de Cuyamel amaneció más limpia este fin de semana gracias al esfuerzo de 238 jóvenes voluntarios, en su mayoría estudiantes universitarios, que se organizaron para recolectar 1,623 libras de basura, de las cuales más de mil libras eran plásticos de un solo uso.

La jornada, realizada el sábado 20 de septiembre, fue impulsada por la red juvenil Cipotes con el acompañamiento de la Unión Europea, la Operadora Portuaria de Cortés y el Centro de Estudios Marinos.

Más de 200 jóvenes limpiarán playa contaminada en Omoa el 20 de septiembre
Playa Buena Vista recibe limpieza masiva con apoyo juvenil

Playa Buena Vista recibe limpieza masiva con apoyo juvenil

 (Foto: cortesía)

En total, los participantes recorrieron 390 metros de playa, donde además de plásticos se encontraron restos de calzado, textiles, vidrios y otros desechos reciclable.

Contaminación por basura del río Motagua

La zona fue elegida porque recibe constantemente grandes cantidades de basura arrastrada por corrientes marinas, en particular desde el río Motagua, que desemboca en la costa norte hondureña.

La campaña de recolección fue impulsada por la red juvenil Cipotes.

La campaña de recolección fue impulsada por la red juvenil Cipotes.

 (Foto: cortesía)

Los jóvenes expresaron que más allá de la recolección, su intención es despertar conciencia en las comunidades sobre el manejo de los

Esta actividad forma parte de la campaña global #EUBeachCleanUp, que la Unión Europea impulsa en diversos países con el fin de reducir la contaminación de mares y océanos.

Una iniciativa que trasciende fronteras con el apoyo de la Unión Europea.

Una iniciativa que trasciende fronteras con el apoyo de la Unión Europea.

 (Foto: cortesía)

En Honduras, la red Cipotes ha realizado ya siete jornadas de limpieza en tres años, siempre con el apoyo del organismo europeo.

Recolectan 1,623 libras de basura en jornada de limpieza en Cortés.

Recolectan 1,623 libras de basura en jornada de limpieza en Cortés.

 (Foto: cortesía)

La Unión Europea busca reducir la contaminación marina y promover un uso sostenible de los recursos marinos y costeros, reconociendo que los océanos son esenciales para la vida, el bienestar humano y la lucha contra el cambio climático, así como fuente de vida, alimento y sustento para millones de personas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias