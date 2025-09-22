Jóvenes universitarios se suman a limpieza masiva en playa Buena Vista

Cortés, Honduras.

La playa Buena Vista de Cuyamel amaneció más limpia este fin de semana gracias al esfuerzo de 238 jóvenes voluntarios, en su mayoría estudiantes universitarios, que se organizaron para recolectar 1,623 libras de basura, de las cuales más de mil libras eran plásticos de un solo uso. La jornada, realizada el sábado 20 de septiembre, fue impulsada por la red juvenil Cipotes con el acompañamiento de la Unión Europea, la Operadora Portuaria de Cortés y el Centro de Estudios Marinos.

En total, los participantes recorrieron 390 metros de playa, donde además de plásticos se encontraron restos de calzado, textiles, vidrios y otros desechos reciclable.

Contaminación por basura del río Motagua

La zona fue elegida porque recibe constantemente grandes cantidades de basura arrastrada por corrientes marinas, en particular desde el río Motagua, que desemboca en la costa norte hondureña.

Los jóvenes expresaron que más allá de la recolección, su intención es despertar conciencia en las comunidades sobre el manejo de los Esta actividad forma parte de la campaña global #EUBeachCleanUp, que la Unión Europea impulsa en diversos países con el fin de reducir la contaminación de mares y océanos.

En Honduras, la red Cipotes ha realizado ya siete jornadas de limpieza en tres años, siempre con el apoyo del organismo europeo.