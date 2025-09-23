Copeco baja la alerta amarilla a cinco departamentos de Honduras

Tegucigalpa.

La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) actualizó este martes el nivel de alertas en el país, tras varios días de mantener la alerta amarilla en ocho departamentos. Ahora, la medida se redujo a cinco departamentos, mientras que otros seis permanecen en alerta verde. Los departamentos bajo alerta amarilla son Santa Bárbara, Ocotepeque, Copán, Lempira e Intibucá, además de los municipios cercanos al río Ulúa: Pimienta, Villanueva, Potrerillos y San Manuel en Cortés; El Progreso, Santa Rita y El Negrito en Yoro; hasta El Ramal del Tigre en Tela, Atlántida. En el sur, se incluyó al municipio de Alianza, en Valle.

Por otra parte, La Paz, Comayagua, Francisco Morazán, Choluteca y el resto de los departamentos de Valle y Cortés se mantienen en alerta verde por 24 horas, a partir de las 6:00 a.m. del martes 23 de septiembre. De acuerdo con el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), la vaguada que afecta el país seguirá generando lluvias y chubascos de intensidad débil a moderada, acompañados de tormentas eléctricas principalmente en el occidente, centro y sur.

Recomendación

Las autoridades recomendaron a la población evitar cruzar ríos, quebradas y vados, además de tomar precauciones en zonas vulnerables a deslizamientos, derrumbes e inundaciones. En la última semana, Tegucigalpa y Comayagüela reportaron más de 170 incidencias, entre ellas calles inundadas, viviendas anegadas, tráfico colapsado y daños materiales que evidencian la vulnerabilidad de la capital.