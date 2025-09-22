Dos muertos y miles de afectados dejan lluvias en Honduras

Las intensas lluvias de los últimos días, generadas por una vaguada, han ocasionado la muerte de dos personas y causado graves daños en distintas zonas del país, según reportes de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).
De acuerdo con el informe, 7,485 personas resultaron afectadas, 2,239 familias enfrentan daños en sus hogares y 40 comunidades permanecen incomunicadas por el deterioro de caminos y puentes.
Entre ellas, 177 familias están damnificadas y siete fueron evacuadas. Asimismo, en el caso de personas, 622 fueron damnificadas y 45 evacuadas.
Identidad de las dos víctimas
Guillermo Pérez, de 54 años, originario de El Chilar, Copán Ruinas, fue identificado como la primera víctima por las lluvias en Honduras. El hombre fue arrastrado por una crecida en Copán y su cuerpo fue localizado 22 kilómetros río abajo, en la aldea Caparja, Guatemala.
La segunda víctima fue identificada como Wilson Alberto Trigueros Méndez, de 19 años, originario de la aldea Paso Viejo, en Quimistán, Santa Bárbara. El joven fue arrastrado por la corriente del río Cuyamel cuando intentaba cruzarlo.
“Este joven fue arrastrado por la corriente cuando intentaba cruzar. El río estaba crecido y lo llevó hasta la desembocadura con el río Chiquito. Fue encontrado por los pobladores y trasladado a la comunidad”, informó el Cuerpo de Bomberos de Santa Bárbara.
🟡🟢COPECO mantiene Alerta Amarilla en ocho departamentos y a los municipios aledaños al río Ulúa, y en Alerta Verde a La Paz, Francisco Morazán y Comayagua por 24 horas🟢🟡 pic.twitter.com/Unxey22RYg— Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) September 22, 2025
Departamentos en alerta
Ante la magnitud de los daños, Copeco extendió la Alerta Amarilla en los departamentos de Santa Bárbara, Ocotepeque, Copán, Lempira, Cortés, Intibucá, Valle y Choluteca, además de los municipios aledaños al río Ulúa, que comprenden sectores de Yoro y Atlántida.
De igual manera, se decretó Alerta Verde en La Paz, Comayagua y Francisco Morazán por 24 horas a partir de las 6:00 a. m. de este lunes 22 de septiembre.
“El río Ulúa y otros de gran caudal representan un peligro latente por posibles desbordamientos e inundaciones”, advirtió Luis Fonseca, pronosticador de Cenaos.
El recuento oficial hasta este lunes incluye 130 viviendas dañadas y nueve destruidas, además de seis rescates en diferentes puntos.
Las autoridades hicieron un llamado a evitar conductas de riesgo como el cruce de ríos crecidos, frecuentes en comunidades rurales.