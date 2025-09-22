Dos muertos y miles de afectados dejan lluvias en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

Las intensas lluvias de los últimos días, generadas por una vaguada, han ocasionado la muerte de dos personas y causado graves daños en distintas zonas del país, según reportes de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco). De acuerdo con el informe, 7,485 personas resultaron afectadas, 2,239 familias enfrentan daños en sus hogares y 40 comunidades permanecen incomunicadas por el deterioro de caminos y puentes. Entre ellas, 177 familias están damnificadas y siete fueron evacuadas. Asimismo, en el caso de personas, 622 fueron damnificadas y 45 evacuadas.

Identidad de las dos víctimas

Guillermo Pérez, de 54 años, originario de El Chilar, Copán Ruinas, fue identificado como la primera víctima por las lluvias en Honduras. El hombre fue arrastrado por una crecida en Copán y su cuerpo fue localizado 22 kilómetros río abajo, en la aldea Caparja, Guatemala. La segunda víctima fue identificada como Wilson Alberto Trigueros Méndez, de 19 años, originario de la aldea Paso Viejo, en Quimistán, Santa Bárbara. El joven fue arrastrado por la corriente del río Cuyamel cuando intentaba cruzarlo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. “Este joven fue arrastrado por la corriente cuando intentaba cruzar. El río estaba crecido y lo llevó hasta la desembocadura con el río Chiquito. Fue encontrado por los pobladores y trasladado a la comunidad”, informó el Cuerpo de Bomberos de Santa Bárbara.

🟡🟢COPECO mantiene Alerta Amarilla en ocho departamentos y a los municipios aledaños al río Ulúa, y en Alerta Verde a La Paz, Francisco Morazán y Comayagua por 24 horas🟢🟡 pic.twitter.com/Unxey22RYg — Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) September 22, 2025

Departamentos en alerta