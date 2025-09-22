  1. Inicio
Dos muertos y miles de afectados dejan lluvias en Honduras

Las lluvias dejaron dos muertos, 40 comunidades incomunicadas y daños en más de 130 viviendas, según Copeco.

 Foto: COPECO
Tegucigalpa, Honduras.

Las intensas lluvias de los últimos días, generadas por una vaguada, han ocasionado la muerte de dos personas y causado graves daños en distintas zonas del país, según reportes de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).

De acuerdo con el informe, 7,485 personas resultaron afectadas, 2,239 familias enfrentan daños en sus hogares y 40 comunidades permanecen incomunicadas por el deterioro de caminos y puentes.

Entre ellas, 177 familias están damnificadas y siete fueron evacuadas. Asimismo, en el caso de personas, 622 fueron damnificadas y 45 evacuadas.

Lluvias en Honduras: estos departamentos siguen en alerta amarilla

Identidad de las dos víctimas

Guillermo Pérez, de 54 años, originario de El Chilar, Copán Ruinas, fue identificado como la primera víctima por las lluvias en Honduras. El hombre fue arrastrado por una crecida en Copán y su cuerpo fue localizado 22 kilómetros río abajo, en la aldea Caparja, Guatemala.

La segunda víctima fue identificada como Wilson Alberto Trigueros Méndez, de 19 años, originario de la aldea Paso Viejo, en Quimistán, Santa Bárbara. El joven fue arrastrado por la corriente del río Cuyamel cuando intentaba cruzarlo.

“Este joven fue arrastrado por la corriente cuando intentaba cruzar. El río estaba crecido y lo llevó hasta la desembocadura con el río Chiquito. Fue encontrado por los pobladores y trasladado a la comunidad”, informó el Cuerpo de Bomberos de Santa Bárbara.

Departamentos en alerta

Ante la magnitud de los daños, Copeco extendió la Alerta Amarilla en los departamentos de Santa Bárbara, Ocotepeque, Copán, Lempira, Cortés, Intibucá, Valle y Choluteca, además de los municipios aledaños al río Ulúa, que comprenden sectores de Yoro y Atlántida.

De igual manera, se decretó Alerta Verde en La Paz, Comayagua y Francisco Morazán por 24 horas a partir de las 6:00 a. m. de este lunes 22 de septiembre.

“El río Ulúa y otros de gran caudal representan un peligro latente por posibles desbordamientos e inundaciones”, advirtió Luis Fonseca, pronosticador de Cenaos.

El recuento oficial hasta este lunes incluye 130 viviendas dañadas y nueve destruidas, además de seis rescates en diferentes puntos.

Las autoridades hicieron un llamado a evitar conductas de riesgo como el cruce de ríos crecidos, frecuentes en comunidades rurales.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

