Copeco actualiza alertas amarilla y verde en Honduras por vaguada

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó este sábado que se mantiene la Alerta Amarilla en los departamentos de Santa Bárbara, Ocotepeque, Copán, Lempira, Cortés, Intibucá, Valle y Choluteca, además de los municipios cercanos al río Ulúa, entre ellos El Progreso, Santa Rita y El Negrito, en Yoro, hasta llegar al Ramal del Tigre, en Tela, Atlántida.
Asimismo, la institución declaró en alerta verde a La Paz, Comayagua y Francisco Morazán, con una vigencia de 48 horas a partir de las 6:00 de la mañana de este 20 de septiembre de 2025.
El Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) explicó que una vaguada en superficie continuará generando abundante nubosidad y lluvias con chubascos de débiles a moderados, acompañados de tormentas eléctricas durante el fin de semana.
Según el pronóstico, los mayores acumulados de precipitación se registrarán este sábado en las regiones oriente, occidente y centro, mientras que el domingo las lluvias más intensas se concentrarán en el sur, occidente y centro del territorio nacional.
Afectaciones
En la zona norte, no se reportaron mayores consecuencias de las intensas lluvias que azotaron el país entre el 17 y el 19 de septiembre de 2025.
Sin embargo, en el resto del país han dejado un saldo de 6,593 personas afectadas, según el último informe de Copeco.
El reporte detalla que 1,003 familias fueron afectadas directamente por los fenómenos, de las cuales 147 tuvieron que ser evacuadas debido a la severidad de los daños.
En total, se registran 434 personas damnificadas y siete evacuadas a nivel nacional. También hubo seis rescates. Se reporta una persona desaparecida.
Se mantiene la vigilancia en zonas de riesgo por saturación de suelos y crecida de ríos. Ayer se registraron filtraciones en varios puntos del valle de Sula y un derrumbe en Santa Bárbara.