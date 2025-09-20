Copeco actualiza alertas amarilla y verde en Honduras por vaguada

Tegucigalpa.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó este sábado que se mantiene la Alerta Amarilla en los departamentos de Santa Bárbara, Ocotepeque, Copán, Lempira, Cortés, Intibucá, Valle y Choluteca, además de los municipios cercanos al río Ulúa, entre ellos El Progreso, Santa Rita y El Negrito, en Yoro, hasta llegar al Ramal del Tigre, en Tela, Atlántida. Asimismo, la institución declaró en alerta verde a La Paz, Comayagua y Francisco Morazán, con una vigencia de 48 horas a partir de las 6:00 de la mañana de este 20 de septiembre de 2025.

El Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) explicó que una vaguada en superficie continuará generando abundante nubosidad y lluvias con chubascos de débiles a moderados, acompañados de tormentas eléctricas durante el fin de semana. Según el pronóstico, los mayores acumulados de precipitación se registrarán este sábado en las regiones oriente, occidente y centro, mientras que el domingo las lluvias más intensas se concentrarán en el sur, occidente y centro del territorio nacional.

Afectaciones