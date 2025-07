Llanteros, manos anónimas que mantienen la economía en movimiento

San Pedro Sula, Honduras

Dentro de este oficio, no todos son hombres; hay una que otra mujer experta en utilizar la pistola de impacto para desatornillar rines, encontrar perforaciones en el rodaje, vulcanizar y montar las llantas, como Elizabeth Toro, una pequeña empresaria de 25 años, propietaria de Multiservicios El Chele, ubicado entre la primera y segunda calle, séptima avenida del céntrico barrio Santa Anita de San Pedro Sula.

“Este trabajo lo aprendí cuando era muy pequeña, le he dedicado básicamente 16 años de mi vida y no me arrepiento de haber aprendido este oficio, aunque eso conlleve muchos golpes, machucones; tratar con gente pedante, por el simple hecho de ser mujer trabajando en un oficio de hombre.

Me he topado con personas que me dicen: ‘¿Y vos me vas a atender?’ No hay nadie en el negocio, yo salgo a atenderlos, pero me preguntan: ‘¿No está el llantero?’. Varios clientes se han ido y me han dicho: ‘Vos no podés tocar mi llanta, vos no podés hacer este trabajo, sos mujer y tenés que estar en la casa’”, relata.

Toro hace las reparaciones y administra la llantera que hace aproximadamente 30 años abrieron su padre, Rigoberto Toro, y su madre, Mercedes. Ella ahora es especialista en reparar llantas de equipo pesado, condición que le permite captar un determinado nicho de mercado que no es atendido por la competencia.

“Yo reparo llantas de equipo pesado y equipo liviano. Trabajo con llantas con blindaje, que es un trabajo muy difícil, de aproximadamente una hora. Este sistema de llantas lo tienen los carros que transportan valores de los bancos. Yo me he especializado en equipo pesado (camiones, buses y montacargas), con diferentes tipos de rines y aros. Hay llantas que tienen de dos a cuatro aros. Hay llanteras que hacen este trabajo con equipo hidráulico, yo lo hago bien con las manos”, dice.

Toro, quien cursó el bachillerato, piensa estudiar en la universidad una carrera relacionada con contabilidad o administración de empresas por las noches, pues durante el día ella sola atiende el negocio; de lunes a viernes abre a las ocho de la mañana y cierra a las seis de la tarde. Los sábados, hasta las tres de la tarde.

A menos de un kilómetro a la redonda de Multiservicios El Chele, hay alrededor de diez llanteras, y en toda la ciudad más de 200 negocios, entre pequeños, medianos y grandes, que emplean desde una hasta diez personas que han aprendido el oficio de manera empírica y sostienen a su familia con los ingresos captados durante el día o como salario si laboran en un negocio constituido formalmente.