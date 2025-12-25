10 hechos de impacto que sacudieron Honduras

El 17 de marzo, un avión de la empresa Lanhsa cayó en el mar tras salir de la pista del aeropuerto Juan Manuel Gálvez en Roatán. Doce personas fallecieron y cinco sobrevivieron. 17 personas, entre ellos el cantante Aurelio Martínez y una francesa y los capitanes Luis Ángel Araya y Francisco Lagos y una azafata, se encontraban en el avión. Tres días después del accidente, cuatro especialistas de British Aerospace llegaron a la isla para investigar, pero se marcharon sin recuperar ni la aeronave ni la grabadora de cabina.