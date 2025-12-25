10 hechos de impacto que sacudieron Honduras

Elecciones generales reñidas, deportaciones, muertes por lluvias, fallecimientos de personalidades, Koriun, un fatal accidente de avión y la liberación del expresidente Juan Orlando Hernández dejó el año 2025 en Honduras.
Honduras celebró elecciones generales el 30 de noviembre de 2025, que dejaron un resultado estrecho entre los candidatos presidenciales más importantes, Nasry Asfura (Partido Nacional) y Salvador Nasralla (Partido Liberal). Durante el día de las elecciones, los hondureños mostraron una conducta cívica, pero en los días posteriores, debido a los retrasos en el escrutinio y denuncias de fraude, el proceso tomó un giro inesperado que provocó incertidumbre en la población.
Después de varios días de demora e incertidumbre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró el 24 de diciembre a Nasry Asfura, del Partido Nacional, como el presidente electo de Honduras, con el 40,26 % de los votos. El candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, quedó en segundo lugar y muy cerca de Asfura, había exigido un nuevo recuento "voto por voto". La candidata del izquierdista Libre, Rixi Moncada, heredera de la presidenta saliente, Xiomara Castro, quedó en tercer lugar y no reconoce los resultados del CNE.
El Congreso Nacional inició su cuarta y última legislatura el sábado 25 de enero, sin clausurar el cierre del período de sesiones ordinarias de 2024, como lo establece la Ley Orgánica del Poder Legislativo. El artículo 1 de la normativa establece: “El Congreso Nacional se reunirá en la capital de la república en sesiones ordinarias, el 25 de enero de cada año, sin necesidad de convocatoria y clausurará sus sesiones el 31 de octubre del mismo año”. Durante 2025, en el Congreso Nacional imperó el desorden.
Después de los atrasos ocurridos en las elecciones primarias el 9 de marzo, con el atraso en el traslado del material, el Consejo Nacional Electoral (CNE) comenzó a resquebrajarse. Acusaciones de los consejeros atizaron más el ambiente político. Marlon Ochoa, consejero representante de Libertad y Refundación, llevó al Ministerio Público una USB con supuestos audios de la consejera Cossette López, de los que aseguró se fraguaba un fraude electoral. También hubo conflicto con los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral.
El 17 de marzo, un avión de la empresa Lanhsa cayó en el mar tras salir de la pista del aeropuerto Juan Manuel Gálvez en Roatán. Doce personas fallecieron y cinco sobrevivieron. 17 personas, entre ellos el cantante Aurelio Martínez y una francesa y los capitanes Luis Ángel Araya y Francisco Lagos y una azafata, se encontraban en el avión. Tres días después del accidente, cuatro especialistas de British Aerospace llegaron a la isla para investigar, pero se marcharon sin recuperar ni la aeronave ni la grabadora de cabina.
Elementos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) y Fiscales contra el Crimen Organizado intervinieron en abril la empresa Korium Inversiones “tras evidenciarse su funcionamiento bajo un esquema Ponzi”. La empresa llevaba más de un año operando en Choloma, recaudando millones de lempiras de hondureños que han depositado su dinero con la promesa de recibir ganancias del 5 por ciento semanal. Varios miles de personas perdieron el dinero en diferentes regiones del país.
Mayra Tercero, presentadora hondureña de televisión, murió en la madrugada del domingo 13 de julio de 2025, confirmaron familiares. La autopsia practicada en Medicina Forense confirmó que no hubo indicios de violencia ni intoxicación, sino una falla orgánica. La causa de muerte fue pancreatitis aguda, una condición médica natural. Tercero tenía 31 años al momento de su muerte y era reconocida por su carisma y profesionalismo, cualidades que la convirtieron en una figura muy querida por el público.
La gestión de José Carlos Cardona al frente de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) enfrentó su etapa final, luego de que se identificaran deficiencias significativas en los procesos administrativos y financieros de la institución, confirmó la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. “Son específicamente 4.7 millones (de lempiras); 40 cheques de la Secretaría de Desarrollo Social que están siendo investigados”, dijo en su momento Cristhian Duarte, titular de Finanzas.
En octubre, las lluvias que azotaron el centro, sur y occidente de Honduras dejaron 34,000 personas afectadas y 16 fallecidos, según un reporte del Cenaos. Las lluvias provocaron fuertes acumulados de agua y un incremento significativo en los daños a nivel nacional. Unas 97 comunidades permanecieron incomunicadas, seis puentes destruidos, uno dañado, y 14 carreteras dañadas y una destruida, según informe de Copeco. La noche del 16 de octubre se registraron incidencias en 12 sectores de la capital.
El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos por narcotráfico, fue liberado el lunes 1 de diciembre de 2025, tras ser indultado por el mandatario estadounidense Donald Trump. El mandatario de 57 años permanecía en una prisión federal de alta seguridad de Estados Unidos en Hazelton (Pensilvania), operada por BOP. Hernández llegó extraditado en abril de 2022 a EUA, donde en marzo de 2024 fue sentenciado a 45 años de prisión por tres cargos de narcotráfico y armas.
Pese a la ofensiva contra los migrantes en Estados Unidos ejecutada por gobierno de Donald Trump, las autoridades norteamericanas han deportado menos hondureños en 2025 que en años pasados. Datos del Instituto Nacional de Migración (INM) indican que hasta el 11 de diciembre de 2025, el total de hondureños deportados desde Estados Unidos alcanzó los 32,427 casos. Esta cifra representa una reducción respecto a los 42,215 en 2022 y los 36,711 de 2023, registrados durante la administración de Joe Biden.