Solo 0.3% de los hombres hondureños se opera para no tener hijos

San Pedro Sula, Honduras

Datos de la iniciativa global Family Planning 2030 (FP2030) indican que, entre los métodos de planificación familiar, la esterilización masculina no tiene relevancia, pues apenas representa un 0.30%, frente al 35.83% de la esterilización femenina.

Cifras de esa organización demuestran que más mujeres han adoptado métodos anticonceptivos: de unas 970,000 en 2012, ahora hay más de 1.4 millones de hondureñas que planifican la familia. De estas, 1,090,000 están casadas y 330,000 en unión.

De una cantidad similar de hombres que forman pareja con esas mujeres, solo 4,260 se han sometido a la vasectomía en instituciones de salud pública como el centro de salud Alonso Suazo de Tegucigalpa, el Hospital Leonardo Martínez de San Pedro Sula, la Asociación Hondureña de Planificación Familiar (Ashonplafa), el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y entidades privadas.

Rocío Hernández, auxiliar administrativa y encargada de atender las llamadas de personas interesadas en métodos anticonceptivos en Ashonplafa, dice “que todos los días hay hombres (pero no muchos) preguntando sobre la vasectomía, que cuesta en total L6,741 (L5,690 el procedimiento y la diferencia es por consulta y medicamentos)”.

En Ashonplafa de San Pedro Sula, de acuerdo con Hernández, “la vasectomía es un proceso que tarda entre 15 y 20 minutos y la hacen los martes, pero antes (durante la semana) la persona debe asistir a una evaluación preoperatoria para conocer su estado de salud”.

Diario LA PRENSA consultó a hondureños que transitaban por el centro de San Pedro Sula si tenían conocimiento sobre la vasectomía y, en su mayoría, dijeron que desconocían de qué trataba esa palabra; unos pocos tenían una idea remota de una operación para no tener hijos.

“He escuchado que es una operación que nos hacen a los hombres para no tener hijos, pero no sé si eso le puede afectar a uno. Tampoco sé dónde la hacen”, dijo José Manuel Escobar.

A nivel mundial, el informe World Family Planning 2022 destaca que la prevalencia anticonceptiva es del 65% para cualquier método y del 58.7% para métodos modernos entre mujeres casadas o en unión. Sin embargo, la vasectomía sigue siendo marginal, con una tendencia decreciente desde 1994.

La vasectomía es un método de esterilización permanente que, según ese informe de las Naciones Unidas, tiene una prevalencia global baja, con tan solo un 2.4% de hombres en edad reproductiva que optan por este procedimiento.

En el contexto latinoamericano, Honduras enfrenta retos demográficos críticos por ser el país con la tasa de fecundidad adolescente más alta de la región: 97 nacimientos por cada 1,000 mujeres entre los 15 y 19 años, de acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa).

Honduras y todos los países deben lograr el acceso universal y la garantía de los servicios de salud sexual y reproductiva para cumplir con el compromiso de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de que “nadie se quede atrás”, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Institucionalmente, Honduras ha dado pasos importantes: en 2024, la Secretaría de Salud creó el Manual para la atención en planificación familiar el cual consigna las disposiciones generales y especificaciones técnicas para la prestación de los servicios de planificación familiar; se incluye la selección, prescripción y aplicación de métodos anticonceptivos.