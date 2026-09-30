Ley de Justicia Energética ya fue sancionada: ¿qué cambia ahora en la Enee?

Una ley aprobada con 78 votos: La Ley de Justicia Energética fue aprobada la noche del 31 de agosto de 2026 con 78 votos. El respaldo provino de las cinco bancadas representadas en el Congreso Nacional: 49 votos del Partido Nacional, 25 del Partido Liberal, dos de Libre, uno del Pinu y uno de la Democracia Cristiana.
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