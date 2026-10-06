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Torres de apartamentos marcan el inicio del desarrollo vertical en La Ceiba

Ya se construye el primer proyecto de edificios verticales de condominios en el litoral atlántico. Sus creadores buscan romper barreras de inversión en el segmento inmobiliario

  • Actualizado: 06 de octubre de 2026 a las 15:00 -
  • Carlos Molina
Torres de apartamentos marcan el inicio del desarrollo vertical en La Ceiba

Así quedará una vez terminada la construcción del complejo de condominios frente al mar en La Ceiba. Esta megaobra de apartamentos busca posicionar a la Novia de Honduras como un destino atractivo para el capital privado nacional e internacional.

 Foto: Cortesía

La Ceiba, Atlántida. Con el acto oficial de colocación de la primera piedra, arrancó formalmente la construcción de las primeras dos torres de condominios residenciales de lujo y hotel que se levantan frente a las costas del mar Caribe de La Ceiba, zona norte de Honduras.

Ubicado al inicio de la emblemática Zona Viva, la fachada de los edificios es complementada con amplios ventanales, balcones iluminados y áreas verdes verticales. Además, el complejo albergará una plaza central y un exclusivo hotel, marcando un hito en el concepto de vida y hospedaje premium en La Ceiba.

En total, serán 65 condominios que estarán listos para ser inaugurados durante el primer trimestre de 2028.

Inversión, seguridad de primer nivel y generación de empleo

La ejecución de este desarrollo urbanístico representará un importante impacto económico para la zona, con la creación estimada de 460 empleos directos, según confirmaron los ejecutivos detrás de la obra.

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El ingeniero Juan Carlos Chavarría, creador y desarrollador de Torres Ixora, destacó los estrictos estándares tecnológicos y de seguridad con los que fue concebido el edificio.

"Es una estructura antisísmica que incorpora un sistema de cerramiento acústico de última generación y cristales antihuracanes en su totalidad. Asimismo, cuenta con un avanzado sistema contra incendios equipado con sensores, alarmas y rociadores de alto nivel", detalló Chavarría.

Ejecutivos de Torres Ixora, autoridades locales e invitados colocaron la primera piedra, dando por iniciados los trabajos de las primeras dos torres en La Ceiba.

Ejecutivos de Torres Ixora, autoridades locales e invitados colocaron la primera piedra, dando por iniciados los trabajos de las primeras dos torres en La Ceiba.

 (Foto: La Prensa )

El alcalde de La Ceiba, Bader Dip, celebró el inicio de la edificación y resaltó la confianza de los desarrolladores en el potencial de la ciudad.

"Este tipo de proyectos viene a quitar el miedo a otros inversionistas que ya han tenido esta visión, pero que no se habían atrevido a dar el paso porque son obras de gran envergadura. Esto demuestra que no todo es cuestión de recursos económicos, sino de conocimiento, capacidad y visión de futuro", aseguró el edil ceibeño.

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Con Torres Ixora, La Ceiba no solo transforma la fisonomía de su franja costera, sino que se consolida como un destino competitivo e innovador para el desarrollo turístico, empresarial e inmobiliario en el litoral Atlántico, según los empresarios de la zona.

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Carlos Molina
Carlos Molina
Periodista

Periodista La Prensa, cobertura de noticias generales asignado al litoral Atlántico y con más 20 años de experiencia en periodismo escrito, radial y televisivo.

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